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На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Сразу шесть футболистов разных национальных команд стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы-2024, который накануне завершился в Германии. На этот раз было решено не использовать дополнительные показатели, а наградить призом "Золотая бутса" сразу нескольких игроков.

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На этот раз для того, чтобы выиграть первенство голеадоров достаточно было отличиться три раза. Это сумели сделать участники финального матча – англичанин Гарри Кейн и испанец Дани Ольмо, а также представитель Грузии Жорж Микаутадзе, Словакии Иван Шранц, Германии Джамаль Мусиала и Нидерландов Коди Гакпо. Впервые в истории приз получили сразу шесть игроков.

На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай
На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай
На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Все они впервые в истории соревнований получат от Европейского футбольного союза (УЕФА) "Золотую бутсу". Организация накануне решающего матча Евро-2024 внесла корректировки в принцип определения победителя в номинации и постановила, что его разделят несколько игроков в случае равенства голов.

На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай
На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай
На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Интересно, что аналогичная ситуация сложилась на Евро-2012, который принимали Украина и Польша. Тогда шесть футболистов также забили трижды, но лучшим бомбардиром был объявлен испанец Фернандо Торрес, который опередил конкурентов так как сделал одну голевую передачу и провел на турнире меньше всего минут.

На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какой футболист сборной Украины стал главным разочарованием чемпионата Европы-2024.

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