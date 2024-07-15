На ЧЕ по футболу произошел уникальный случай

Сразу шесть футболистов разных национальных команд стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы-2024, который накануне завершился в Германии. На этот раз было решено не использовать дополнительные показатели, а наградить призом "Золотая бутса" сразу нескольких игроков.

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На этот раз для того, чтобы выиграть первенство голеадоров достаточно было отличиться три раза. Это сумели сделать участники финального матча – англичанин Гарри Кейн и испанец Дани Ольмо, а также представитель Грузии Жорж Микаутадзе, Словакии Иван Шранц, Германии Джамаль Мусиала и Нидерландов Коди Гакпо. Впервые в истории приз получили сразу шесть игроков.

Все они впервые в истории соревнований получат от Европейского футбольного союза (УЕФА) "Золотую бутсу". Организация накануне решающего матча Евро-2024 внесла корректировки в принцип определения победителя в номинации и постановила, что его разделят несколько игроков в случае равенства голов.

Интересно, что аналогичная ситуация сложилась на Евро-2012, который принимали Украина и Польша. Тогда шесть футболистов также забили трижды, но лучшим бомбардиром был объявлен испанец Фернандо Торрес, который опередил конкурентов так как сделал одну голевую передачу и провел на турнире меньше всего минут.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какой футболист сборной Украины стал главным разочарованием чемпионата Европы-2024.

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