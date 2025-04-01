ТАСКОМБАНК и Федерация баскетбола Украины продлили сотрудничество

АО "ТАСКОМБАНК" остается официальным спонсором молодежных и юниорских сборных команд Украины по баскетболу.

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На протяжении ряда лет ТАСКОМБАНК является спонсором Федерации баскетбола Украины, где всегда подчеркивает свою важную социальную позицию. Спорт важен для успешного будущего государства, потому ТАСКОМБАНК активно поддерживает его популяризацию в Украине.

Главным направлением компании в сотрудничестве с Федерацией баскетбола Украины есть поддержка юношеского и молодежного баскетбола.

"Продолжение нашего партнерства означает, что мы разделяем общее видение и долгосрочный проект развития украинского баскетбола. Наши отношения с ТАСКОМБАНКом базируются на дружбе и взаимном уважении, а также на основных спортивных ценностях, которые мы разделяем. Федерация баскетбола Украины благодарна нашему партнеру за поддержку будущих звезд украинского баскетбола", – прокомментировал продление сотрудничества генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

"Верим в украинский спорт и его будущее. Верим в силу команды и тех, кто ежедневно выходит на площадку, чтобы стать лучше. Работаем дальше ради будущего. Убежден, что настоящая победа – это не только счет на табло, но и путь, который мы проходим вместе", – Олег Поляк, Первый Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА.

Напомним, в течение лета сразу шесть молодежных сборных Украины примут участие в чемпионатах Европы своих возрастных категорий, а это девичьи и мужские сборные U-16, U-18 и U-20. Мужская сборная U-20 будет играть в элитном дивизионе А с лучшими сборными Европы своего возраста.

Календарь молодежных сборных Украины на чемпионатах Европы:

4-13 июля – женская сборная U -18 (Инна Кочубей). Алитус и Вильнюс, Литва. Соперники на групповом этапе: Литва, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Азербайджан

12-20 июля – мужская сборная U -20 (Валерий Плеханов). ЧЕ в Дивизионе А. Ираклион, Греция. Соперники на групповом этапе: Бельгия, Италия, Германия

25 июля – 3 августа – мужская сборная U -18 (Дмитрий Забирченко). ЧЕ в Дивизионе В. Питешти, Румыния. Соперники на групповом этапе: Дания, Португалия, Румыния, Грузия, Азербайджан

2-10 августа – женская сборная U -20 (Евгений Мурзин). ЧЕ в Дивизионе В. Мишкольц, Венгрия. Соперники на групповом этапе: Ирландия, Великобритания

7-16 августа – мужская сборная U-16 (Олег Шевченко). ЧЕ в Дивизионе В. Скопье, Северная Македония. Соперники на групповом этапе: Нидерланды, Дания, Исландия, Хорватия, Косово

20-29 августа – женская сборная U -16 (Валерий Жартун). ЧЕ в Дивизионе В. Стамбул, Турция. Соперники на групповом этапе: Греция, Литва, Болгария, Северная Македония

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