'Такой встряски мне не хватало': тренер сборной Украины высказался о решающих матчах отбора на Евробаскет-2025

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис пообщался с украинскими журналистами во время онлайн-пресс-конференции, посвященной предстоящим матчам квалификации Евробаскета-2025.

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Напомним, уже завтра, 21 февраля, национальная сборная Украины в Риге проведет номинально домашний матч против сборной Словении (приобрести билет на игру), а 24 февраля сыграет на выезде против Португалии.

Украина сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией. После четырех поражений в квалификации наша команда занимает последнее четвертое место в группе А.

– О подготовке к решающим матчам отбора на Евробаскет-2025

– Все в сборной понимают значение матчей, мы знаем, для чего мы здесь и что хотим сделать. Я всегда считал, что в профессиональном спорте важно сделать то, что зависит от тебя. От нас требуется удачный результат этих двух матчей.

Да, нам еще нужна победа Израиля над Португалией, и я общался с израильским тренером, который заверил меня, что они будут играть на победу. Они хотят выиграть группу, выйти на Евробаскет с первого места в группе. Но это лирика. В первую очередь мы должны выиграть свои матчи.

Я не буду говорить, что все отлично. На первой тренировке не было четырех баскетболистов, Иван Ткаченко задержался по личным причинам и приедет только сегодня. Богдан Близнюк переболел, у некоторых игроков микротравмы.

Богдан пропустил первую тренировку, была простуда, небольшая температура, но на свой риск он провел вторую тренировку и сейчас уже нормально работает. С ним все хорошо.

Но радует отношение игроков команды, невероятное настроение, хорошая агрессивность и поэтому будем строить нашу игру.

– О молодых игроках в сборной

– Молодые игроки увидели лучших баскетболистов страны, профессионалов. Когда-то они на них смотрели и равнялись, а сейчас увидели их вживую, почувствовали их скорость игры. Для них главная цель этого сбора – увидеть, как играют, как я их называю, "большие мальчики".

Я не хочу говорить, что это аванс для них, ведь я всегда при возможности стараюсь привлекать в сборную молодых игроков, чтобы они поняли, что такое сборная, атмосфера сборной. Я им на первой тренировке сказал, что это не аванс, ведь вы здесь и вам нужно давать результат, не важно, сколько в паспорте у вас там лет.

Рано говорить, мы примем решение только после сегодняшней тренировки, но некоторым, возможно, представится такая возможность сыграть за сборную уже в матче со Словенией.

– План на игру против Словении

– Мы будем играть широкой ротацией, у нас не будет такого, чтобы человек играл по 35 минут, а остальные будут подносить снаряды. Я хочу, чтобы все сыграли более или менее поровну. Моя задача в конце игры сохранить лучших игроков матча.

Конечно, на каждой позиции есть свои лидеры, которые будут играть со старта, потом у нас есть идеи, которые мы играем на тренировках. Для меня главное, чтобы состав был мобильным, хорошо двигался. Мы должны использовать свои сильные стороны и искать слабые стороны соперника и давить на них.

Словения, конечно, другая команда, там нет многих лидеров, и это будет новая команда с новой моделью игры. Завтра увидим их слог и будем думать конечный слог наш.

Важно, чтобы каждый из 12 игроков, попавших в ростер, был готов войти в игру и помочь команде. На это мы настраиваем ребят. Мы не будем играть 5-7 игроков.

– Об отсутствии Александра Ковляра и Артема Ковалева

– Ковляр сыграл не только в Кубке Литвы, но и в Еврокубке. Две недели играл со сломанным пальцем, играл на уколах. Клуб, мягко говоря, настаивал на том, чтобы он не играл за сборную. Мы говорили с ним – он хочет играть, здесь без вопросов.

Парадокс, но говорит, что вообще не может вести мяч левой рукой. Но 30 очков все же забил. В любом случае всегда так было: сборная отчасти зависит от клубов игроков. Нравится нам это или нет, но мы должны это уважать.

Ковляр – незаменимая фигура в своей команде. Если с одним что-нибудь случится, его некем заменить. Вроде бы это не в наших интересах, ведь он нужен здесь, как и все остальные игроки, приглашенные в сборную. Но его не будет. Он приедет к нам в Ригу, но не будет играть.

Похожая ситуация с Артемом Ковалевым. Как я видел состав этой команды, Ковалев – нестандартный игрок своей позиции, непредсказуемый и может где-нибудь удивить в одной игре. У меня была идея включить его в состав сборной, но у него проблема с коленом – запланирована операция на 12 февраля. Но парадокс, что до этого он четыре игры играл на свой страх и риск, на уколах.

– О Владимире Коневе

– Владимир Конев приехал, он здоров. Вчера сразу приехал на видеосессию, потом сразу на тренировку, тренировался без замены все тренировки. Я вижу его использование на позиции форварда. Не так, как он раньше играл в "Будивельнике", как тяжелый форвард, а как легкий форвард.

Он умный баскетболист, с высоким IQ, он понимает, что от него хотят. И вчера вообще без проблем он сразу влился в тренировку и без замечаний отработал на хорошем уровне.

– О своем возвращении в сборную Украины

– Очень рад вернуться в сборную. Наверное, такой встряски где-то мне не хватало, не хватало этих эмоций, атмосферы сборной. Теперь это есть. Не могу сказать, что был вдали от сборной. Будто домой вернулся.

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