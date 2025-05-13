'Так будет с каждой россиянкой': украинская чемпионка вспомнила приветствия спортсменов РФ, чувства в бою с 'нейтральной' и молчание других стран

Олимпийской чемпионке по фехтованию Елене Кравацкой очень трудно сдерживать свою агрессию по отношению к российским спортсменам, которых допустили к соревнованиям в нейтральном статусе. А теперь Международная федерация фехтования разрешила представителям РФ вернуть на дорожку свои команды, и украинская саблистка уверена, что скоро им придется встретиться.

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В комментарии OBOZ.UA Елена рассказала, как реагируют на присутствие россиян фехтовальщики из других стран, есть ли вообще смысл бороться против РФ, когда много лет международную федерацию возглавлял друг Путина, олигарх Усманов, и как представители страны-агрессора пытаются с ней здороваться.

– Насколько было ожидаемо решение Международной федерации допустить россиян в команде?

– Наверное, это было ожидаемо на 100%. Поскольку мы все видели, что в каждом виде спорта их понемногу начинают допускать. И после того, как они фехтовали на чемпионате мира-2023, то я уже ожидала, что уже вот-вот скоро они будут фехтовать и в командных соревнованиях.

– На ваш взгляд, что означает такой шаг? Какой он несет месседж Украине, рф и вообще спортивному миру?

– Это просто означает, что люди начинают забывать о том, что у нас до сих пор в стране идет война. Все просто устали и забыли, кто на самом деле такие орки, и спокойно их допускают на соревнования, потому что они же – бедные, они же страдают, они же ни в чем не виноватые спортсмены. Поэтому пусть они ездят. А то, что они поддерживают свою страну, то это, мол, ничего страшного.

Поэтому очень хочется надеяться, что что-то изменится, но честно: я в это даже не верю. Поскольку сейчас мы были на сборе и на соревнованиях в Корее – там, где была просто целая команда этой русни. И я видела, как спокойно с ними фехтуют на разминке другие девушки и парни из разных стран, как они с ними все здороваются, жмут руку.

И это – очень отвратительно. И каждый раз, когда я проходила и видела их, у меня поднималась такая агрессия. Мне очень трудно просто проходить спокойно мимо них, это невозможно. А другие страны спокойно на это реагируют, и это уже действительно очень грустно.

Я сейчас в Корее фехтовала против одной из "нейтральных", как раз против той, с которой Оля Харлан фехтовала тогда на чемпионате мира, она была у меня в пуле. Я выиграла, конечно, но, мне кажется, я так кричала за каждый удар, что у меня аж горло болело. То есть, это просто была такая злость, которая вырывалась сама, и ты ее даже не контролируешь.

Я думаю, что так будет с каждой россиянкой, с которой придется фехтовать. И, конечно, никакую руку не пожимала, и саблей салют не отдавала, а просто повернулась и ушла. И все. А как себя еще вести? Когда прохожу мимо них, у меня очень сильно меняется лицо, и всем своим выражением я показываю, что они мне очень-очень сильно противны. Особенно те, которых я уже видела, с которыми я еще фехтовала.

Например, там были ребята, которые еще ездили на соревнования 8-10 лет тому. И когда они пытаются просто поздороваться, смотрю на них и держу в голове: даже не думайте, мне вообще не нужны ваши приветствия.

А по поводу того, если против них придется фехтовать в командных соревнованиях, то я еще не думала об этом. Но считаю, что будет тяжело именно морально. А что делать? Сейчас будут такие условия, и почему-то я уверена, что мы будем с ними где-то фехтовать.

– Есть ли еще какие-то способы борьбы с недопущением фехтовальщиков стран-агрессорок к соревнованиям после такого решения и есть ли вообще смысл?

– Смысл, наверное, есть. Нужно все равно бороться, говорить об этом. Но поскольку реакция других стран достаточно спокойная – что они есть, что их нет, им сейчас все равно – будет, наверное, очень-очень трудно сделать что-то для того, чтобы их снова не допустили к международным соревнованиям.

Поэтому хочется верить, но не знаю... Это нужно, наверное, чтобы сменилось какое-то руководство, только уже в МОКе, которое действительно не будет их допускать и будет видеть, что они вообще не имеют права фехтовать на соревнованиях, ну или в других видах спорта ездить на турниры. Даже пока что без флага.

А об отношении других стран к присутствию на соревнованиях россиян я же рассказала. Реакции никакой не было, они себе спокойно фехтовали, здоровались, руки жали. То есть, их это не касается. Это не в их стране война и им – ок.

Поэтому я не считаю, что у Украины в фехтовании сейчас есть какая-то поддержка. Конечно, никто ни о чем не спрашивал, ничего не говорил, все привыкли и всем нормально. Как-то так...

Ранее OBOZ.UA сообщал, как легендарная чемпионка отреагировала на возвращение российских команд. Ольга Харлан рассказала, что Украину заставляют смириться с войной, а некоторые иностранцы не знают, идет ли у нас в стране еще война.

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