Свитолина вела 5:0 в решающем сете, но проиграла 4 гейма подряд. Как закончился матч турнира в Канаде. Видео

Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто, одержав победу в одном из самых напряженных матчей игрового дня. Украинка упустила преимущество 5:0 в решающем сете, однако сумела довести встречу до победы.

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Во втором круге соревнований в Канаде Свитолина встречалась с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Первая партия осталась за испанкой, которая оказалась сильнее на тай-брейке. Во втором сете Свитолина уступала 1:3 и находилась в нескольких розыгрышах от поражения, однако сумела переломить ход встречи, перевела партию на тай-брейк и сравняла счет по сетам.

Наиболее драматично развивались события в решающей партии. Украинка быстро захватила инициативу и повела 5:0, но Бузас Манейро выиграла четыре гейма подряд и сократила отставание до минимума. При счете 5:4 Свитолина сумела остановить рывок соперницы и завершила матч победой на ее подаче.

За время встречи украинка выполнила три эйса и допустила 11 двойных ошибок. Свитолина реализовала восемь из 11 брейк-пойнтов, тогда как ее соперница использовала восемь из 14 возможностей.

Эта победа стала для Свитолиной четвертой в четырех матчах против Бузас Манейро. В третьем круге турнира украинка сыграет с победительницей противостояния между Еленой-Габриэлой Русе и Анастасией Потаповой.

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