Свитолина выиграла исторический матч на US Open. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и Гаэль Монфис успешно дебютировали в смешанном парном разряде на US Open и пробились в четвертьфинал турнира. Для звездной пары этот поединок стал первым официальным совместным матчем в миксте на соревнованиях профессионального тура и турнирах Большого шлема (ранее они играли вместе только на выставочных мероприятиях).

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В матче 1/8 финала украинка и француз уверенно обыграли филиппинку Александру Эалу и канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 4:1, 4:1 и продолжалась всего 39 минут.

Свитолина и Монфис реализовали все три заработанных брейк-пойнта и сумели отыграть оба брейк-пойнта соперников на своей подаче. Благодаря этой победе они вышли в четвертьфинал соревнований.

Нынешний розыгрыш микста на US Open проходит по обновленному формату. Матчи проводятся во время квалификационной недели, а партии играются до четырех выигранных геймов.

Пара получила место в основной сетке благодаря специальному приглашению организаторов. По сумме одиночных рейтингов Свитолина и Монфис не проходили на турнир напрямую.

В четвертьфинале украинско-французский дуэт встретится с победителями матча между первыми сеяными Ариной Соболенко и Новаком Джоковичем, а также парой Катержина Синякова / Генри Паттен. Все четвертьфиналы состоятся в тот же день, а полуфиналы и финал запланированы на следующий день.

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