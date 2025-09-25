Румынский нападающий киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ в срочном порядке будет выставлен на трансфер, несмотря на то, что он только 3 сентября подписал контракт с "бело-синими". За футболиста заплатили 1,8 миллиона евро, однако он сразу угодил в скандал, когда в его социальных сетях обнаружили видео с пророссийскими пропагандистами и нарративами.

Об этом информирует издание Gazeta Sporturilor. По данным ее журналистов, представители "Динамо" приняли такое решение под давлением болельщиков. Фанаты выступили против игрока, которого они обвинили в любви к "русскому миру", несмотря на его публичные оправдания.

Руководство "бело-синих" обратилось к своему бывшему наставнику Мирче Луческу, который и посоветовал киевлянам обратить внимание на Блэнуцэ. Румынскому специалисту сообщили о "чрезвычайно сложной ситуации" с футболистом, от которого хотят срочно избавиться. В "Динамо" надеются вернуть хотя бы часть средств, потраченных на трансфер.

Отметим, что румынский футболист успел сыграть за киевлян три матча, в которых отметился только тем, что стал соавтором гола в ворота своей команды в матче Кубка Украины.

Напомним, что на странице Блэнуцэ в социальной сети TikTok обнаружили видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым, а в аккаунте его супруги – ролики с выступлениями диктатора Владимира Путина.

