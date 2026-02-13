Суперлига GGBET: расписание трансляций 13-15 февраля

В пятницу, субботу и воскресенье, 13-15 февраля, в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET будет сыграно семь матчей. Четыре матча будет сыграно в Черкассах, два – в Днепре и один матч пройдет в Киеве.

Видео дня

Трансляции состоятся на "Киевстар ТВ", а также на YouTube-канале ФБУ. Вашему вниманию расписание трансляций 13-го тура регулярного чемпионата Суперлиги:

13 февраля, пятница

15:00. "Харьковские Соколы" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" ("Киевстар ТВ")

14 февраля, суббота

12:00. "Харьковские Соколы" – "Прикарпатье-Говерла" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Запорожье" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)

14:00. "Киев-Баскет" – "Ривне" (YouTube ФБУ)

15:00. "Черкаськи Мавпы" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)

15 февраля, воскресенье

15:00. "Днепр" – "Нико-Баскет" ("Киевстар ТВ")

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!