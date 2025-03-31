Суперлига Favbet: расписание трансляций первого раунда плей-офф

Уже завтра, 1 апреля, стартует плей-офф Суперлиги Favbet. В первый день состоятся первые матчи трех серий, а четвертьфинальная серия "Ривне" и "Запорожье" стартует в среду, 2 апреля.

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Вторые матчи пройдут 4-6 апреля. Даты проведения при необходимости третьих матчей будут определены дополнительно.

Напомним, все серии плей-офф Суперлиги Favbet, как и в прошлом году, пройдут в формате двух побед одной из команд.

Добавим, что "Кривбасс" будет играть домашние матчи плей-офф в Южном, остальные клубы будут принимать игры плей-офф в своих городах.

Вашему вниманию расписание матчей и трансляций 1-6 апреля:

Вторник, 1 апреля

17:30. Черкассы, ПС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

18:30. Киев, ПС Венето. "Киев-Баскет" – "Старый Луцк" (XSPORT, YouTube ФБУ)

19:00. Ивано-Франковск, Манеж КФУ. "Прикарпатье-Говерла-КФВ" – "Днепр" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

Среда, 2 апреля

18:00. Ровно, ДЮСШ-4. "Ривне-ОШВСМ" – "Запорожье" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

Пятница, 4 апреля

18:00. Луцк, ОДЮСШ. "Старый Луцк" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Суббота, 5 апреля

13:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

16:00. Запорожье, ПС "Юность". "Запорожье" – "Ривне-ОШВСМ" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

Воскресенье, 6 апреля

14:00. Южное, ФСК "Олимп". "Кривбасс" – "Черкаськи Мавпы" (YouTube ФБУ)

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