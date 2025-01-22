Суперлига Favbet: расписание трансляций 23-26 января

На этой неделе регулярный чемпионат Суперлиги Favbet продолжится бабблами в Киеве и Ровно.

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В столичном ПС "Венето" сыграют "Днепр", "Киев-Баскет", "Прикарпатье-Говерла" и "Запорожье". Уже в первый игровой день состоится центральный матч третьего круга регулярного чемпионата между лидерами "Днепром" и "Киев-Баскетом". Столичная команда выиграла 14 из 17 проведённых матчей и уверенно занимает второе место. Днепр еще не проигрывал, сыграв 14 матчей.

В этом сезоне в чемпионате "Днепр" и "Киев-Баскет" сыграли однажды – 21 декабря в Днепре хозяева выиграли 75:71.

Остальные четыре команды – "Ривне-ОШВСМ", "Старый Луцк", "Черкаськи Мавпы" и "Кривбасс" – сойдутся 25-26 января у баббле в Ревно.

Здесь интересными обещают быть матчи хозяев Ровно против конкурентов за топ-3 - "Кривбасса" и "Черкасских обезьян".

Вашему вниманию расписание матчей игровой недели.

Киев, ПС "Венето"

Четверг, 23 января

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

18:00. "Киев-Баскет" – "Днепр" ("Общественное", Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

Пятница, 24 января

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

18:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье" ("Общественное", YouTube ФБУ)

Ривне, ДЮСШ-4

Суббота, 25 января

15:30. "Старый Луцк-Университет" – "Черкаськи Мавпы" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

18:30. "Ривне-ОШВСМ" – "Кривбасс" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Воскресенье, 26 января

14:00. "Старый Луцк-Университет" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

17:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Черкаськи Мавпы" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

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