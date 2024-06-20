Суперкомпьютер назвал победителя матча Украина – Словакия на Евро-2024

Суперкомпьютер компании Opta спрогнозировал победу сборной Украины над командой Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Поединок состоится в пятницу, 21 июня, а подопечных Сергея Реброва устроит только выигрыш, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф.

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Машина обработала 10 000 симуляция будущего матча. 43,8% из них остались за украинскими футболистами. На основании этих данных в 29% случаев побеждала команда Словакии. Еще 27,2% суперкомпьютер отдал в пользу ничейного исхода, который оставит "сине-желтым" лишь теоретические шансы на выход из группы – в таком случае 26 июня им нужно будет обыгрывать экс-первого номера мирового рейтинга Бельгию.

Opta напоминает, что сборная Украины пропускала во всех своих 12 матчах на чемпионатах Европы, причем в 10 случаях наша команда делала это первой. Также в пассиве "сине-желтых" два подряд разгромных поражения на первенствах (от Англии 0:4 и Румынии 0:3).

В официальных матчах команды играли четыре раза и преимущество на стороне словацкой команды, которая одержала две победы при одном поражении. В последний раз соперники встречались в Лиге наций 2018/19. Украинцы выиграли дома 1:0, а в Трнаве были разгромлены 4:1. Правда, тот матч не имел турнирного значения, так как "сине-желтые" досрочно выиграли группу.

Еще четырежды соперники проводили товарищеские игры. Здесь украинцы выиграли два спарринга, а еще два завершились вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, вокруг сборной Украины возник скандал перед решающим матчем группового турнира Евро-2024 с командой Словакии.

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