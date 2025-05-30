Суперкомпьютер назвал победителя финала Лиги чемпионов-2025

Миланский "Интер" и парижский "Пари Сен-Жермен" в первом в истории противостоянии команд встретятся в финале Лиги чемпионов 2025 года. Лишь второй поединок за престижній трофей между представителями Франции и Италии состоится в субботу, 31 мая.

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Поединок принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Интер" в финале ЛЧ-2025. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Фаворитами букмекеров считается французская команда. Аналитики GGBET предлагают такой футбольный прогноз сегодня: победа ПСЖ – 2.19, ничья – 3.45, победа "Интера" – 3.53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Суперкомпьютер компании Opta согласен с мнением и эксперта и также отдает предпочтение команде из Парижа, оценивая шансы на ее итоговую победу в 58%.

При этом вероятность триумфа ПСЖ в основные 90 минут игрового времени составляет 44,6%. Ничейный исход, после изучения 10 тысяч симуляций, зафиксирован в 26,4% случаев. А победа "Интера" оценивается в 29%.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет и победителя финала Лиги чемпионов-2025 между "Интером" и ПСЖ.

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