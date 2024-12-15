Судороги и скорая. Матч УПЛ был прерван из-за шокирующего инцидента с экс-футболистом сборной Украины. Видео момента

Матч 17-го тура чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге между "Александрией" и ЛНЗ был прерван, после того, как игроку черкасской команды Александру Каплиенко стало плохо на поле. На 54-й минуте защитник ЛНЗ неожиданно упал на газон, а затем потерял сознание.

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Первым на помощь прибежал полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец, который пытался ловить язык Каплиенко во время судорог.

Как итог, у Каплиенко оказалась разбита губа, у Ковальца искусаны пальцы. На поле СК "Ника" выехала карета скорой помощи, что вызвало настоящий шок, как среди футболистов, так и среди зрителей с комментаторами.

К счастью, экс-футболист молодежной сборной Украины вскоре пришел в себя и даже смог самостоятельно покинуть поле. Позже он был заменен и отправился на обследование в больницу. Пресс-служба ЛНЗ сообщила, что с игроком все в порядке, выразив благодарность медикам за оперативные действия.

Сам Александр также прокомментировал ситуацию, заявив, что чувствует себя хорошо: "Потерял сознание, дальше ничего не помню. Сейчас все нормально. Спасибо всем за поддержку!"

Сама игра завершилась со счетом 1:1. В турнирной таблице УПЛ "Александрия" идет на 2-м месте, отставая от лидирующего "Динамо" на 2 очка. ЛНЗ с 19 пунктами – 10-й.

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