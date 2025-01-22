'Стечение обстоятельств': Шовковский объяснил провал 'Динамо' в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что разочарован результатами команд в основной стадии Лиги Европы. Наставник "бело-синих", комментируя ничью в матче с "Галатасараем", отметил, что он и его подопечные рассчитывали на совсем другое выступление в турнире.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после грив Стамбуле, пишет официальный сайт столичного клуба. Легендарный вратарь добавил, что доволен ничейным результатом поединка против "Галатасарая", в котором наша команда сумели совершить камбэк, проигрывая в счете в два мяча.

"Анализируя любую игру, мы не должны всегда привязываться к результату. Безусловно, он очень важен, но иногда результат может не объективно отображать информацию. Безусловно, первые зачетные баллы в седьмом туре – это не то, на что мы рассчитали в начале. Но имеем то, что имеем, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, и это определенное стечение обстоятельств. 0:2 и 1:3 продолжали играть, пытались искать свои моменты и в итоге нашли и наиграли на ничью", – сказал Шовковский.

После матча в активе киевского "Динамо" появился первый зачетный балл в турнирной таблице. Но "бело-синие" остались на последнем месте. 30 января украинцы примут "дома" латвийский РФШ.

Ранее OBOZ.UA провел анализ матча "Галатасарай" – "Динамо" и нашел несколько причин, почему киевская команда сумела выгрызть ничью в невероятно зрелищном стиле.

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