'Старый Луцк' выиграл сезонную серию у 'Прикарпатья-Говерлы' в Суперлиге Favbet

"Старый Луцк" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Черкассах "Прикарпатье-Говерлу" – 71:65.

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Команда Дмитрия Чайковского лидировала в счете на протяжении всего матча. Подопечные Евгения Мурзина несколько раз догоняли соперника, но ни разу не выходили вперед.

"Говерла" допустила 24 потери, а "Старый Луцк", играя более широкой ротацией, имел преимущество на подборах, лучше атаковал с игры и выиграл противостояние в трехсекундной.

В "Говерле" стоит отметить лучший матч в карьере от центрового Степана Лесика, у которого 31 очко и 11 подборов в активе (РЭ 38). Бигмен продемонстрировал третий лучший показатель результативности в сезоне среди украинских игроков, а также третий лучший показатель эффективности среди всех игроков чемпионата.

А MVP игры стал защитник "Старого Луцка" Маркис Джексон, у которого 18 очков, 9 перехватов, 7 подборов и 6 передач в активе (РЭ 31). Американец установил новый рекорд сезона по перехвату.

"Говерла" проиграла все три матча в Черкассах, а "Старый Луцк" завершил неделю с двумя победами в трех встречах, выиграв у команды из Ивано-Франковска сезонную серию.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк" – 65:71 (17:26, 18:11, 15:17, 15:17)

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