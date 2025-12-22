Стало известно, как сильно Украина за год упала в рейтинге ФИФА: какое место занимают 'сине-желтые'

Сборная Украины сохранила свои позиции в итоговом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за 2025 год, однако потеряла три позиции с декабря-2024. "Сине-желтые" остались на 28-й строчке списка, которую они занимали по итогам группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. В активе нашей команды 1557,47 очков. Интересно, что украинцы оказались в окружении участников будущего мундиаля: выше нашей команды расположились Австралия и одна из хозяек турнира Канада, а ниже – Норвегия и Панама.

В первой десятке все осталось без изменений. Лидируют в рейтинге испанцы, которые на четыре балла опережают Аргентину и на семь – Францию. Далее расположились Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Германия. Замкнула топ-10 сборная Хорватии.

Соперники украинцев в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026 шведы расположились на 43-й строчке. А Польша и Черногория, с победителем дуэли которых "сине-желтых" могут сразиться в решающем матче стыков, занимают 31-е и 83-е место соответственно. Отметим, что минувший год наша сборная завершила 25-й.

