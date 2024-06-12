Стало известно, что Ярмоленко и Коноплянка хотели сделать с Януковичем

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик рассказал, как Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка хотели подшутить над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Эта история произошла на сборе перед Евро-2012, когда Виктор Федорович приехал на динамовскую базу, где в тот момент располагалась национальная сборная.

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По словам Михалика, Янукович хотел встретиться с командой накануне чемпионата и для этого ему организовали встречу на тренировочном поле, где футболисты в ожидании гаранта разминались с мячами.

"Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: "Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову", – цитирует Михалика tribuna.com.

В итоге Янукович просто приехал, встретился с игроками, сказал какие-то напутственные слова и сделал общее фото.

"Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся", – сказал Михалик.

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