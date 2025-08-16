Забарный 'жестоко наказал' Сафонова после прихода в ПСЖ

Украинский защитник Илья Забарный, недавно подписавший контракт с "Пари Сен-Жермен", сразу же продемонстрировал своё отношение к соседству с российским голкипером парижан Матвеем Сафоновым. На фоне продолжающейся войны даже раздевалка ПСЖ оказалась в эпицентре конфликта.

Французское издание Le Parisien с иронией отметило, что Забарный подписан в соцсетях на всех игроков ПСЖ — кроме Сафонова. Этот поступок журналисты окрестили настоящим "штрафным ударом по вратарю", ведь для украинца было важно показать позицию, учитывая мнение его соотечественников.

"Руководство ПСЖ, без сомнений, продумало этот момент ещё на этапе трансфера, и футболисты успели обсудить ситуацию, но некоторые детали не остались незамеченными. Забарный следует за всеми игроками парижской команды в социальных сетях… кроме Сафонова", — говорится в материале, намекая, что подобный шаг не мог остаться незамеченным.

Сам россиянин, несмотря на конкуренцию и возможную потерю места в основе, заявил о намерении остаться в Париже. Однако если Лукас Шевалье оступится и Сафонов вновь выйдет на поле, то их совместное пребывание в составе станет поводом для нового витка конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую среду парижане в удивительном матче обыграли "Тоттенхэм" и выиграли Суперкубок Европы. ПСЖ проигрывал 0:2 до 85-й минуты, но совершил камбэк и победил в серии пенальти. После игры капитан французов Маркиньос отдал свою медаль Забарному.

