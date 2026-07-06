США – Бельгия: букмекеры сказали, кто выиграет матч 1/8 финала ЧМ-2026

Одна из хозяек чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала турнира. Противостояние, накануне которого скандал спровоцировал Дональд Трамп своим вмешательством в регламент проведения мундиаля, состоится в ночь на вторник, 7 июля.

Видео дня

Встреча состоится на стадионе в американском Сиэтле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Врывайся в атмосферу большого футбола на GGBET! Здесь мировой футбольный турнир набирает обороты – на кону 3 000 000 грн призовых. Широкая линия дает простор, топовые коэффициенты поддерживают напряжение, а ежедневные бонусы, экспрессы и бетбилдеры прокачивают игру. Болей в своем ритме – все будет GG.

Впереди матч США – Бельгия. Эксперты GGBET считают, что преимущество у хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 2,50, тогда как бельгийцев – с коэффициентом 2,90. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 11 июня 2026 года по 17 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза – его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua являются актуальными по состоянию на 16:50 05.07.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!