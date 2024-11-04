Сразу два канала: названы трансляторы матчей сборной Украины в отборе женского Евробаскета-2025

Женская национальная сборная Украины уже на этой неделе проведет свои очередные матчи в отборочном турнире на Евробаскет-2025.

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Национальная команда 7 ноября в 19.00 в выездном матче отборочного турнира будет противостоять Северной Македонии, после чего будет принимать команду Сербии.

Свой номинальный домашний матч против Сербии украинская сборная сыграет в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра. Игра состоится 10 ноября в 21:30 по киевскому времени.

Украинские фаны смогут увидеть обе игры в прямом эфире: игры национальной сборной Украины будут транслировать телеканалы XSPORT и "Суспильне Спорт".

Отметим, что игроки сборной Украины уже собрались в Риге и сегодня приступили к подготовке к ближайшим матчам. Уже 6 ноября наша команда отправится в Северную Македонию.

Напомним, в отборе на Евробаскет-2025 наша сборная стартовала с двух поражений и занимает последнее место в группе. На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

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