Сразу 6 игроков: у сборной Украины сложилась ужасная ситуация перед матчем с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026
Сборная Украины может столкнуться с серьезными кадровыми трудностями накануне матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Францией в ноябре. Дело в том, что сразу шесть человек находятся под угрозой дисквалификации за перебор желтых карточек.
По одному предупреждение в свой пассив занесли защитники Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, полузащитники Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Иван Калюжный. Если кто-то из них получит карточку в поединке против Азербайджана 13 октября, он автоматически пропустит игру с "галльскими петухами" в следующее международное окно.
Кроме того, "горчичник" есть и у универсала Александра Зинченко, однако представитель "Ноттингем Форест" из-за травмы не выйдет на поле в поединке против азербайджанцев,
Напомним, что после трех игровых дней "сине-желтые" занимают второе место в группе D. В активе подопечные Сергея Реброва набрали четыре очка. В минувшую пятницу украинская сборная в фантастической перестрелке с восемью голами одержала победу на выезде над Исландией в одном из ключевых противостояний за право выйти на мундиаль будущего года.
