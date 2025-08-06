Украина стартует в отборе ЧМ по баскетболу: разбираемся в ситуации вокруг команды Багатскиса

Сегодня сборная Украины по баскетболу начинает свой отбор на Чемпионат мира 202-го года. Впереди много этапов, но просто сейчас надо хорошо стартовать со словаками и швейцарцами. Все игры заложены на август, но тренерский штаб не может рассчитывать на свою основную движущую силу! OBOZ.UA разбирался в ситуации и прогнозирует, смогут ли желто-синие попасть в квалификацию на ЧМ-27.

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Подготовка прошла сложно и у тренера много нареканий

Украина в июле-августе играла с двумя сборными и другими командами. Тяжелая игра была против Нидерландов: несмотря на победу 90:86, тренер Багатскис разнес своих подопечных. По его словам, хорошим по итогам игры выглядит только счет, а вот на площадке был полный хаос.

"Требую играть разумно. Хорошие броски, обоснованные броски. Самое главное, чтобы наши решения брали вверх над нашими эмоциями, потому что эмоций у нас – хоть отбавляй" - Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис

Еще мы провели матч против команды "Kuntic Academy", он оказался более прагматичным и взвешенным. Украинцы выиграли каждую четверть и стабильно держали отрыв от соперника. Больше всего приложился к победе Войналович, у него 19 очков. 13 взял Ткаченко, а 12 в копилку положил Бобров.

Но вершиной подготовки к отбору на ЧМ, безусловно, стала игра против Хорватии. Показательно не то, что Украина проиграла 82:71. Желто-синие почувствовали, что такое настоящая агрессия и желание взять верх над соперником. В первой четверти нас просто переехали, 33:14. Украинцы выиграли остальные периоды, но хорватский гандикап, заложенный в самом начале игры, позволил им чувствовать себя уверенно на протяжении всего матча. И это был просто товарищеский поединок! Впереди 4 игры, где держаться за проход дальше позволит система начисления очков. А это значит, что агрессии будет немало и нужно только побеждать.

Почему так произошло может подсказать полное непонимание ситуации с составом. Несмотря на немало баскетболистов, вызванных на европейские сборы, было невероятно сложно даже попытаться предсказать финальную заявку. Из-за различных решений (в частности, местных тренеров в клубах), команда осталась без главных звёзд! Не приехали Лень, Шульга и Семерич. Из Штатов вообще никого не будет. В таких условиях Украина начинает борьбу только за 2 места сложной группы.

Так кто же поехал играть?

Окончательная заявка стала известна только поздно вечером 5 августа, за сутки до первой игры. Из расширенного состава на хорватском собрании осталось всего 12 баскетболистов! Это 4 представителя украинских клубов и 8 легионеров.

Защитники: Александр Ковляр, Иссуф Санон, Илья Тыртышник, Михаил Бублик, Егор Сушкин;

Форварды: Владимир Конев, Иван Ткаченко, Артем Ковалев, Александр Липовой, Вячеслав Бобров;

Центровые: Даниил Сипало и Вячеслав Кравцов.

Украина акцентируется на качестве игры

И вот после всех этих вопросов к подготовке, Багатскис говорит, что команда играла волнами. От своих подопечных он требует стабильности не только на тренировках. Когда одновременно будет чистая, уверенная и последовательная игра в защите, а нападение будет попадать в корзину. Чтобы позади принятие решений было понятным, а впереди неспешным. Именно из этих составляющих будет формироваться качество игры первой команды:

"Было как на американских горках: около трех-четырех минут очень хорошая работа с терпением, с эмоциями, с исполнением. А потом за полторы минуты мы теряем все то, что делали раньше. А потом мы начинаем сначала" - Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис

С таким сложным этапом подготовки к пре-квалификации, от Украины хочется увидеть больше понятной игры. У нас есть игроки, которые дают результат, но на площадке очень нужен физический баскетбол, где эмоции не берут верх над действиями. На ЧМ мы были лишь однажды, в 2014-м. После двух пропущенных турниров, время возвращаться и во второй раз выходить на мировую арену. И доказывать свою силу даже вторым составом.

Какова процедура выхода на ЧМ-27?

Чтобы попасть на Чемпионат мира, баскетбольные сборные должны преодолеть несколько раундов отбора. Формат квалификации менялся несколько раз за 30 лет проведения соревнований, в зависимости от количества участников. Сейчас это предварительный отбор (2 раунда) и основной (3 раунда). Украина начинает бороться за участие на ЧМ-27 со второй пре-квалификации. Первый этап основной квалификации начнется в ноябре. К триумфаторам пре-квалификации присоединятся более 20 участников нынешнего Евробаскета.

Кто наши соперники?

Словакия и Швейцария. ФИБА называет именно желто-синих фаворитом группы, потому что мы одна из сильнейших команд пре-квалификации. Мы значительно выше в рейтинге сборных: при нашей 17-й позиции, Словакия занимает 31-ю строчку, а Швейцария 32-ю.

Кстати, первый матч в группе уже проведен. Выиграли словаки, 73:60. Матч начался с лидерства наших ближайших соперников, но Словакия наверстала и постепенно забрала комфортное преимущество. На данный момент словаки стали лидерами таблицы с 2 очками, швейцарцы вторые с 1 баллом. Украина пока последняя и ждет первую игру отбора. Домашние игры пройдут в Риге.

Разлад вносит итог Евробаскета, когда Украина за годовой этап квалификации внезапно провалилась. А еще ФИБА ждала, что будут звезды, но лидеров баскетбольной команды не будет. Поэтому это еще больше лишает нас права уже сейчас заявлять о себе как об очевидном фаворите группы всего на 3 участника. Их следует рассматривать комплексно, как одну общую угрозу. Тем более, в очной встрече активно выделялись игроки обоих, а словак Маловец сделал 21 очко (28% от всей командной добычи в том матче). Следует учесть, что и Швейцария заслужила свое место в основе отбора. Далеко не баскетбольная страна взяла 6 из 6 побед в первой пре-квалификации, команда опирается на свою силу и желание. Такое впечатление, что это наш европейский клон. Способность украинцев адаптироваться и подстраиваться под стиль соперника, как было с хорватами, станет залогом такой нужной победы в группе.

Расписание игр

Первая игра пре-квалификации состоится уже сегодня, 6-го августа. Украина сыграет против Швейцарии в 20:00 по Киеву. Следующая, домашняя игра против Словакии - 9-го августа. Ответные игры пройдут 16-го и 20-го числа.