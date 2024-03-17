Состоялись заключительные матчи игрового дня в Суперлиге Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 17 марта, состоялись очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Favbet. "Старый Луцк-Университет" обыграл "Кривбасс" 85:66, а БК "Ривне" одержал победу в Ивано-Франковске, победив местную "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 76:68.

Первый день столичного бабла завершали Старый Луцк-Университет и Кривбасс. В поединках двух предыдущих кругов первенства соперники обменялись победами, а сегодня со счетом 85:66 успех праздновал Старый Луцк. Таким образом, команда Дмитрия Чайковского выиграла одновременно у соперника и сезонную серию.

Лучане с самого старта поединка начали доминировать, уже в первые 4 минуты установив двузначное преимущество – 13:2 (5 очков в этом игровом отрезке в свой актив записал MVP февраля Александр Кольченко).

Этот гандикап был удвоен во второй половине четверти N2, а на большой перерыв команды ушли более чем за комфортные для Старого Луцка +26. Полуфиналист Кубка Украины в текущем сезоне значительно превосходил своего соперника по всем бросковым показателям, в борьбе на щитах и движении мяча.

Вторая половина игры получилась равной, однако интрига в противостоянии так и не возникла. Старый Луцк уверенно довел матч до своей 10-й победы в чемпионате, закрепившей за ним седьмое место.

В составе победителей 20 очков набрал Стейси Томас, 17 – Александр Прозапас. Самым результативным игроком Кривбасса стал Лейтерренс Рид – 21 очко.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Старый Луцк - Кривбасс 85:66 (25:16, 25:8, 16:16, 19:26)

Старый Луцк: Томас 20 + 5 подборов, Джексон 14 + 6 подборов + 3 передачи + 6 перехватов - 4 потери, Кольченко 8 – 2 потери, Мусиенко 2, Липовцев 0 – старт; Прозапас 17+5 подборов, Марков 7, Дейна 6, Коцько 6+8 подборов, Бедлинский 3, Дюпин 2, Глушко 0.

Кривбасс: Род 21 + 5 подборов – 4 потери, Бибиков 14 + 3 перехвата, Мельник 7, Бречко 5 + 5 подборов, Кундик 3 – 3 потери – старт; Бречка 8 + 7 подборов + 5 передач – 4 потери, Василенко 6, Новиков 2, Гладун 0.

БК Ровно одержал победу в Ивано-Франковске, одержав местную Прикарпатье-Говерлу со счетом 76:68. Команда из Ровно прошла последний матч регулярного чемпионата без поражений и заняла второе место в турнирной таблице.

Ровенчане захватили лидерство в конце первой половины и после большого перерыва его уже не отпускали. Команда Михаила Переверзия реализовала вдвое больше соперника трехочковых (12 из 38, 31%) и имела лучший процент реализации двухочковых бросков. У ровенчан лучшим в этом матче стал американский защитник Джакор Нельсон, у которого 17 очков, 7 передач и 5 подборов (РЭ 18).

Благодаря трем победам в Ивано-Франковске Ровно гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Говерла завершила регулярку с показателем 14 побед и 13 поражений и занимает 6 место в таблице. Но команда Евгения Мурзина еще может подняться на 5 место в зависимости от результатов Черкасских Мартышек в их двух заключительных матчах киевского баблу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла — Ровно 68:76 (14:13, 18:21, 22:28, 14:14)

Говерла: Лесик 17 + 5 подборов + 3 передачи - 4 потери, Старцев 16 + 6 передач + 4 подбора, Горобченко 8 + 7 передач, Аврахов 3, Чугунов 0 - старт, Кабацюра 19 + 7 подборов + 3 передачи - 5 потерь, Кадыгроб 5, Жулавский 0, Лонюк 0

Ровно: Джойнер 17 + 7 передач + 5 подборов - 3 потери, Соловьев 16 + 4 передачи + 3 перехвата + 3 подбора - 3 потери, Мочалов 14, Водолазский 7, Смит 7 + 7 подборов - старт, Шепелев 11 + 4 подбора, Тимощук 5, Гаскинс 2, Герасимчук 0