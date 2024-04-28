Соперник непобедимого украинского боксера отказался продолжать бой, отдав чемпионский пояс. Видео

Украинский полусредневес Дмитрий Зубко (9-0, 5 КО) завоевал свой второй чемпионский пояс. На вечере бокса в Грин-Бэй (штат Висконсин, США) уроженец Запорожья досрочно победил 41-летнего американца Антуана Эллерсона (7-31-4, 4 КО).

Украинец с первых минут захватил инициативу в ринге, эффектно разбивая защиту оппонента. Ключевым стал третий раунд, в течении которого Эллерсон ушел в глухую оборону. Зубко работал джебами, постоянно прижимая оппонента к канатам.

В 4-м раунде американский боец не выдержал такого избиения, отказавшись продолжать встречу. Судья присудил победу техническим нокаутом.

Отметим, что в декабре 2021-го Зубко завоевал пояс UBO International. Подопечный Андрея Синепупова в четвёртом раунде остановил грузина Ачико Одикадзе

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