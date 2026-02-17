Случившееся с итальянским конькобежцем на Олимпиаде-2026 собрало 1.4 млн просмотров за сутки. Видео

Итальянец Пьетро Сигель финишировал задом наперед на квалификации 500 м в шорт-треке на Олимпиаде-2026, сохранив шанс на выход в четвертьфинал. Видео его необычного прохода гонки собрало более 1,4 млн просмотров за сутки.

Видео дня

В забеге участвовали Сигель, казах Абзал Ажгалиев, латвиец Рейнис Берциньш и турок Фуркан Акар. В финальном повороте Берциньш потерял равновесие и столкнулся с другими участниками, что привело к падению почти половины участников. Ажгалиев финишировал первым, Сигель — вторым, сумев остаться на ногах, но завершая дистанцию спиной к финишу. Оба вышли в полуфинал.

VAR пересмотрел эпизод и дисквалифицировал Акара за нарушение правил на прямой.

Тренер и комментатор отмечали необычность и везение итальянца. Пересказывая слова Сигеля после смешанной эстафеты, он пояснил, что финальный ход "был проделан для зрителей дома" и "не был проявлением неуважения к соперникам".

Комментатор TNT Sports Роб Хэтч добавил, что удержаться на коньках "было настоящим чудом", а в прошлый раз, на смешанной эстафете, Сигель также пересёк линию задом, указывая на товарищей по команде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!