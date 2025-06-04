'Сломали нашей звездочке игру'. РосСМИ нашли виновных в сенсационном поражении первой ракетки РФ на Roland Garros

После неожиданного вылета первой ракетки РФ Мирры Андреевой (№6 WTA) в четвертьфинале Roland Garros российские государственные и околоспортивные медиа начали искать виновных вне корта. В частности, издание "Советский спорт" возложило ответственность за поражение 17-летней теннисистки на французских болельщиков.

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Журналисты заявили, что местная публика якобы оказывала давление на россиянку с самого начала встречи, активно свистела и мешала ей во время подач. "Мирру просто уничтожили. Французы устроили беспредел и довели россиянку до срыва. Трибуны сломали нашей звёздочке всю игру".– говорится в заголовке.

В тексте утверждается, что из-за прессинга фанатов в одном из геймов второго сета Андреева "психанула" и "со всей силы запустила мячом" в сторону трибун, за что получила предупреждение. Отмечается также, что после этого россиянка проиграла шесть геймов подряд, "доигрывая дрожащей рукой".

Сам матч завершился со счётом 6:7(6), 3:6 в пользу Лоис Буассон — 361-й ракетки мира, дебютирующей на турнире "Большого шлема". Француженка вышла в полуфинал и встретится с Кори Гауфф.

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