Ровно месяц, с 14 июня по 14 июля, в центре внимания миллионов поклонников футбола было 17-й по счёту чемпионат Европы. Проходил чемпионат в Германии с участием сборных 24 стран. Завершились евросмотрины великолепным успехом сборной Испании. Для команды этой страны это был четвёртый чемпионский титул. Первый успех к испанцам пришёл в 1964-м, второй – в 2008-м, третий – в 2012-м. Победив в финале сборную Англии (2:1), команда Испании стала самой титулованной по количеству побед на еврочемпионатах за их историю, опередив команду Германии, у которой три победы. Испания как на одном дыхании прошла весь турнир, одержав семь побед в семи матчах.

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Символическая сборная УЕФА

Шесть испанцев вошли в традиционную символическую сборную. Вот как выглядит эта команда 11 лучших.

Майк Меньян (Франция), Марк Кукурелья (Испания), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия), Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ламин Ямал (все – Испания), Джамал Мусиала (Германия). Вот она, европейская футбольная рать.

Лучший игрок по версии УЕФА

Лучшим игроком Евро-2024 стал лидер сборной Испании 28-летний полузащитник Родри. Во всех играх, в которых он находился на поле, игрок "Манчестер Сити" получил оценку 7,7. В последние 2 года Родри был собирателем призов: чемпионство с "Манчестер Сити", Лига Чемпионов-2022/2023, Суперкубок УЕФА-2023, победа в Кубке Англии-2022/2023 и на клубном чемпионате мира-2023. В составе сборной Испании в сезоне 2022/2023 он стал победителем Лиги Наций УЕФА. Уверен, на этих достижениях чемпион Европы 2024 Родри не остановится.

Самый возрастной игрок

Много опытных игроков, для которых это был не первый чемпионат Европы, выступали в Германии. Игрок сборной Португалии Пепе стал самым возрастным участником: на матч 1/4 финала он вышел в возрасте 41 года и 135 дней. Не стареют в игре ветераны…

Лучший молодой игрок

На матч со сборной Хорватии испанец Ламин Ямал вышел в возрасте 16 лет и 338 дней. В 16 лет 362 дня, в матче со сборной Франции, он установил рекорд, став самым молодым голеодором в истории Евро. За день до победы сборной Испании в финале над командой Англии (2:1) Ламину исполнилось 17 лет. Ямал принял участие во всех семи матчах своей сборной, на его счету один забитый мяч и четыре голевые передачи. К слову, по количеству ассистов это повторение рекорда финальных турниров еврочемпионатов.

17-летний Ламин Ямал, по версии Transfermarkt, среди самых дорогих игроков сборной Испании. Его показатель третий – 75 млн евро. Больше стоят лишь Родри (120 млн) и Педри (80 млн). Несомненно, после Евро-2024 цена на Ламина поднялась.

18 забитых мячей на шестерых

117 мячей было забито на футбольных полях в Германии, в среднем –по 2,3 мяча за матч. На Евро-2020 было забито на 25 мячей больше. Лучший бомбардир чемпионата не был определён – шесть игроков отличились тремя забитыми мячами. Это Гарри Кейн (Англия), .Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Иван Шранц (Словакия), Джордж Микаутадзе (Грузия), Дани Ольмо (Испания)

Дорогие ноги

Известный ресурс Transfermarkt подсчитал стоимость 24 сборных-участниц Евро 2024. Вот пятёрка самых дорогих команд:

- Самый дорогой состав у сборной Англии – стоимость её игроков составляет 1.52 млрд евро, самый дорогой игрок Беллингем (180 млн);

- Франция стоит 1,23 млрд евро, самый дорогой игрок Килиан Мбаппе – 180 млн;

- Португалия "завесила" на 1,05 млрд, самый дорогой – Рафаэл Леау за 90 млн евро;

- Испания 965,5 млн евро, самый дорогой Родри со 120 млн в кармане;

- Германия 851,5 млн евро самый дорогой Флориан Виртц (130 млн) В этом списке 24 сборных сборной Украины на десятом месте.

Самый дорогой наш игрок – Александр Зинченко (38 млн евро). А вот общая стоимость футболистов, которые были заявлены над Евро-2024. составляет 11 млрд 460 млн евро. Вот какие дорогие ноги бегали по футбольным полям 10 стадионов Германии. После окончания Евро-2024 цена на некоторых игроков возрастёт, у некоторых может понизиться.

Призовой фонд УЕФА

Как говорится – побеждай и получай. Призовой фонд Евро-2024 составил 331 млн евро. Все 24 сборные за выход в финальную часть получили по 9,25 мл евро. Победа в матче оценивалась в 1 млн евро, ничья в 500 тысяч, выход в 1/8 финала – 1,5 млн, в 1/4-. – 2,5 млн, в 1/2 – 4 млн, в финал – 5 млн, а триумфатор получал еще и чемпионский бонус – 8 млн.

Сборная Испании стала чемпионом Евро-2024, добилась успеха во всех семи проведенных матчах. В бюджет своей ассоциации футбола сборная принесла 28,25 млн евро. Этой приличной суммы хватит на премиальные тренерам, игрокам, врачам, обслуживающему персоналу – всем, кто способствовал этому успеху. Также хватит евро и на дальнейшее развитие футбола в Испании.