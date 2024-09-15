Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил правительство Великобритании, что Англия рискует быть отстраненной от чемпионата Европы, который она совместно проводит вместе с Северной Ирландией, Ирландией, Шотландией и Уэльсом в 2028 году. Причиной стал законопроект о новом надзорном органе, который должен предотвратить вступление богатых клубов в отколовшиеся лиги и защитить клубы от финансовых ошибок, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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В письме министру культуры Лизе Нэнди, полученном The Times и BBC, генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что не должно быть "никакого вмешательства государства в управление футболом".

Теодоридис предостерегает от планов, которые предусматривают предоставление новому регулятору полномочий по контролю за клубами из пяти высших лиг Англии, подчеркнув, что независимость спорта является "фундаментальным требованием".

"Одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность, является одно из фундаментальных требований УЕФА, заключающееся в том, что не должно быть правительственного вмешательства в управление футболом. У нас есть конкретные правила, которые защищают от этого, чтобы гарантировать автономию спорта и справедливость спортивных соревнований; высшая санкция за нарушение — исключение федерации из УЕФА и отстранение команд от соревнований", — написал Теодоридис.

Представитель Министерства Великобритании по вопросам культуры, СМИ и спорта в свою очередь заявил, что "законопроект о футбольном управлении создаст новый независимый футбольный регулятор, который вернет болельщиков на стадионы и решит фундаментальные проблемы управления, чтобы обеспечить устойчивое развитие английского футбола в интересах сообществ клубов".

Как сообщал OBOZ.UA, российский футбольный союз (РФС) не рассчитывает на возвращение национальной команды в международные турниры до 2028 года, когда в Европе стартует отборочный турнир к первенству мира. Сборная страны-агрессорки готовится к тому, что она пропустит ЧМ-2026 и Евро-2028.

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