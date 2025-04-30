Скандал дня! Легендарный биатлонист сборной Украины оказался замешан в мошеннической схеме – СМИ

Известный в прошлом украинский биатлонист Сергей Седнев оказался в центре коррупционного расследования. Журналисты Tribuna.com и NGL.media выяснили, что его тёща и ещё несколько связанных с ним людей получили десятки миллионов гривен от государственной структуры "Укрспортзабезпечення" за поставки спортивного снаряжения. Всё началось с подозрительных тендеров на лыжи, сноуборды и экипировку для зимних сборных.

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64-летняя Оксана Шперик, ранее не связанная со спортом, за короткое время стала крупным подрядчиком, причём в её документах журналисты обнаружили фальсификации. Также выяснилось, что поставщиками становились и другие новички, связанные с семьёй Седнева — среди них его племянник и знакомые из Закарпатья. Все они выигрывали тендеры практически без конкуренции.

Интересно, что одновременно с ростом их доходов Седнев сделал карьеру в Минспорте — от специалиста до начальника отдела зимних видов спорта. Несмотря на очевидные семейные связи и возможный конфликт интересов, сам он утверждает, что на тендеры не влиял. А вот его родственники либо отказываются от комментариев, либо игнорируют журналистов.

Общий объём контрактов, связанных с окружением Седнева, уже превысил 59 миллионов гривен. При этом часто один из участников группы подавался на тендер в одиночку и выигрывал. Такая схема позволяла незаметно перераспределять бюджет между "своими".

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