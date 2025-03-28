Продолжается вторая часть 34-го чемпионата Украины Премьер-лиги. Появились в нашем главном турнире и дебютанты.

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С весны 1992-го, когда стартовал первый турнир, который выиграла симферопольская "Таврия", по декабрь 2024-го в украинских клубах были задействованы 4431 игрок, 35 из них провели более 300 игр.

Вот семь футболистов, которые сыграли в чемпионате страны больше 300 матчей.

1. Александр Шовковский ("Динамо", 1994-2017) - 426

2. Олег Шелаев ("Заря", "Шахтер", "Металлург" Д, "Днепр", "Кривбасс", "Металлист", 1994-2014) - 412

3. Вячеслав Чечер ("Кривбасс", "Металлург" Д, "Карпаты", "Заря", 2001-2019) - 410

4. Александр Чижевский ("Карпаты", "Шахтер", "Металлург" З, "Таврия", "Волынь", "Говерла", 1992-2010) - 400

5. Александр Горяинов ("Металлист", ЦСКА, "Кривбасс", 1994-2015) - 391

6. Руслан Ротань ("Днепр", "Динамо", 2000-2018) - 375

7. Сергей Назаренко ("Днепр", "Таврия", "Черноморец", "Металлист", 2000-2017) - 373

На отметке 370 матчей, а это восьмое место, остановился многолетний игрок "Шахтера" Тарас Степаненко. Свои первые матчи в 2007 году он провел в запорожском "Металлурге", затем был донецкий клуб. В нынешнем чемпионате Тарас провел 8 игр. Теперь Степаненко свою футбольную карьеру продолжает в чемпионате Турции.

Дорогие ноги

Transfermarkt опубликовал свою десятку самых дорогих на сегодня футболистов, играющих в европейских клубах. Самых дорогих - двое: 24-летний бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор и его ровесник норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Их стоимость - по 200 млн евро.

Двое - 17-летний Ламин Ямаль из "Барселоны" и 21-летний игрок "Реала" Джуд Беллингэм - делят третье место, имея "ценник" в 180 млн евро. Далее в списке топ-10 самых дорогих сегодня футболистов, играющих в Европе, идут: Килиан Мбаппе ("Реал") - 160 млн, Букайо Сака ("Арсенал") - 150 млн, Флориан Вирц ("Байер"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Фил Фоден ("Манчестер Сити") - по 140 млн, Коул Палмер ("Челси") - 130 млн.