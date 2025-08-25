Киевское "Динамо" в четверг, 28 августа, проведет ответный матч финального отборочного этапа Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива. Подопечные тренера Александра Шовковского после поражения в первой встрече со счетом 1:3 попытаются совершить камбэк и выйти в основную сетку турнира.

Поединок принимает стадион "Арена Люблин". Стартовый свисток арбитра Николы Дабанович из Черногории прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за трансляцией на телеканале 2+2. Прямой эфир из Польши также будет доступен на медиасервисе Megogo или через платформу "Киевстар ТВ".

Фаворитами встречи считаются номинальные хозяева поля. Ставки на победу динамовцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Маккаби" достигают уровня 3,10.

В свою очередь искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, дает на выход киевлян в основную сетку Лиги Европы не более 40%. Отметим, что в случае поражения в дуэли "бело-синие" опустятся в Лигу конференций.

