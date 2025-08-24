'Жирона' за 'серьезную сумму' покупает у 'Динамо' футболиста сборной Украины

Испанская "Жирона" нацелилась на нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ваната. Каталонский клуб видит в форварде одного из ключевых кандидатов на усиление атаки и готов пойти на значительные финансовые траты ради сделки.

По информации журналиста Carrusel Deportivo Нила Солы. СМИ, трансфер Ваната рассматривается как инвестиция в том же масштабе, что и переход Артема Довбика, который прошлым летом стал рекордным приобретением "Жироны" и сразу закрепился в основе. Руководство клуба уверено, что украинский нападающий способен повторить его путь и успешно адаптироваться в Ла Лиге.

Отмечается, что переговоры непростые: "Динамо" не намерено отпускать одного из своих лидеров без весомой компенсации, а на футболиста есть интерес и от других клубов. Тем не менее "Жирона" готова ускорить процесс и сделать "серьезное" предложение, которое может устроить киевлян.

23-летний уроженец Камянец-Подольского уже успел зарекомендовать себя в украинской Премьер-лиге как один из самых результативных игроков своего поколения и регулярно вызывается в национальную сборную.

Для "Жироны" его подписание станет продолжением стратегии на привлечение ярких молодых футболистов с потенциалом роста и возможной перепродажи.

В мае в СМИ появлялась информация, что Ванат может продолжить карьеру в Англии. Якобы нашим соотечественником заинтересовались сразу нескольких клубов, среди которых назывались "Лидс" и "Эвертон".

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик перешел в "Жирону" в августе 2023 года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

