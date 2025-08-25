Суркис отказался продавать в Испанию футболиста сборной Украины: 'Динамо' потребовало 20 млн евро

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отклонил предложение испанской "Жироны" продавать форварда команды Владислава Ваната. Представители Ла Лиги готовы были заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Украины 10 миллионов евро и 40% от будущего трансфера игрока в другой клуб.

Об этом информирует издание Mundo Deportivo. Босс "бело-синих" не согласился на такие условия сделки. "Динамо" требует от клуба, цвета которого защищают другие Украины Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, 20 миллионов евро отступных, что зафиксировано в контракте Ваната.

В услугах украинца заинтересован лично тренер "Жироны" Мичел Санчес, команда которого в минувшую субботу проиграла 0:5 "Вильярреалу". Специалист высоко оценивает умения Владислава и верит в то, что тот повторит путь Артема Довбика, который в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, выступая за каталонцев.

Сам Ванат также заинтересован в переходе. 22-летний голеадор считает "Жирону" идеальным местом для своего развития, однако президент "Динамо" остается непоколебимым в своих финансовых требованиях. При этом других предложений по форвард киевляне не получали.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик близок к возвращению в чемпионат Испании после сезона в итальянской "Роме".

