'Шипы в глазах украинцев': итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча 'Шахтера' в Болонье и кто пожертвовал собой

Поединок донецкого "Шахтера" и "Болоньи" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов немного потерялся в итальянских СМИ, ведь в тот же день происходило столкновение грандов из Апеннин и Англии – "Милана" и "Ливерпуля" (1:3) и "Интера" и "МанСити" (0:0). Однако пройти мимо дебюта команды Виченцо Итальяно в главном клубном турнире Европы журналисты не смогли, исполняя дифирамбы потянувшему пенальти польскому вратарю Скорупскому и отмечая надежность голкипера "горняков" Ризныка.

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OBOZ.UA сделал обзор самых популярных итальянских СМИ после первой встречи чемпиона Украины на групповой стадии обновленной Лиги чемпионов.

La Gazzetta dello Sport. "Кошмарный старт против "Шахтера", но голкипер решает проблему. Команда Итальяно создает больше, но менее точная", – сделали вступление к материалу в одном из наиболее популярных изданий на Апеннинах.

"Три упущенные возможности, отраженный пенальти, результативность, но не в завершающей стадии атаки: первый матч "Болоньи" в Лиге чемпионов – это совокупность выброшенных на ветер возможностей и ощущение, что этот "Шахтер" можно было победить, несмотря на начальную ошибку", – считает автор статьи.

"Уже после двух минут встречи у украинцев была возможность выйти вперед, но Скорупский идеально парировал пенальти Судакова. С этого момента, несмотря на то, что "Болонья" не блистала, удавалось отшлифовывать свои моменты, но голевые (подписанные Кастро, Фаббианом и Даллингой) матча) оставались только в намерениях и руках Потрошителя", – сожалеют итальянцы.

В автор статьи считает, что 11-метровый, не забивший Судаков на 4-й минуте встречи негативно повлиял на донецкую команду, но она нашла в себе силы вернуться в игру: "После нереализованного пенальти "Шахтеру" было трудно подняться еще и за счет аргументированного давления итальянцев: высокого давления, возможно, рискованного, но оно точно раздражало украинцев".

"Ндое слева организовал Бондарю желтую карточку, Фаббиан жил между атакующей полузащитой и внутренней зоной, но украинцы оставались собранными и компактными, готовыми возобновить игру, как во время пенальти, и, короче говоря, "Болонья" умирала от желания выйти вперед, но "Шахтер" "сопротивлялся и все начиналось снова", – проанализировали ход событий в La Gazzetta.

Corriere dello Sport. "Решающую роль сыграл польский голкипер, который на 4-й минуте отразил удар Судаков с пенальти, а закончилось все победой равновесия", – написали в спортивном издании.

"Уровни с дрожью. "Болонья" промокла (буквально под ливнем на "Ренато Даль'Ара") в своем дебюте в Лиге чемпионов, сыграв вничью 0:0 против донецкого "Шахтера". Сбалансированный матч, сыгранный перед замечательной публикой, певшей от первой до 90-й минуты, чтобы отпраздновать исторический и долгожданный вечер", – отмечает автор.

В издании считают, что "первое очко растет в сезоне в Европе в руках Скорупского". Ведь именно польский голкипер на 4-й минуте прыгнул направо, отбил пенальти Судакова и "возместил фол на Эгиналдо": "Подборенная тем, что избежала опасности, "Болонья" начала давить, но сумела стать опасной только в конце первого тайма, когда пробивал Кастро и его заблокировал Ризныка".

"Во втором тайме "Болонья" грамотно владела мячом, чтобы выйти вперед: на 52-й минуте Фаббиан мощно и уверенно пробил с близкого расстояния, но удивительное вмешательство Ризныка спасло украинскую 11-ку. Второй тайм прошел между заменами и попытками найти правильный выход для атаки. Но без успеха", – подытожил журналист.

La Repubblica. "Болонья" играет, но не прорывается, ее дебют в Лиге чемпионов закончился 0:0 против "Шахтера", – вышло заглавие в одной из самых популярных газет Италии. И прежде всего в материале La Repubblica отмечается историческая составляющая вчерашнего матча для клуба из Эмилии-Романьи.

На стадионе "Даль'Ара", затопленном непрерывным дождем, который на несколько часов даже подверг сомнению начало матча, "Болонья" дебютировала в Лиге чемпионов ровно через 60 лет после первого и последнего выступления в том, что до сих пор называлось Кубок европейских чемпионов (с которого она выбыла в первом раунде плей-офф, решавшегося подбрасыванием монеты: формат был настолько устаревшим, что не предусматривал пенальти на случай ничьей)", – говорится в статье.

Но и здесь все сводится к тому, что "решающей фигурой стал Скорупский, отразивший на старте пенальти Судакова".

La Stampa. "Болонья" пытается, но не забивает, ее дебют в Лиге чемпионов безголевой: 0:0 с "Шахтером", – назвала свой материал одно из национальных изданий страны.

"Приключение "Болоньи" в Лиге чемпионов началось с очка и некоторого сожаления. Потому что "Шахтер" оказался дееспособной командой, а мастерство Ризныка между стойками и Матвиенко в центре обороны в сочетании с ошибками перед воротами Фаббиана и Кастро означали, что команда не смогла выиграть в первом матче самого престижного европейского турнира", – отметил автор.

"Лукаш Скорупский придает команде смелости, он развеивает страх на старте, парируя пенальти и переворачивая ход матча. Потому что "Болонья" появляется в Европе, платя цену за эмоции, которые были наготове. Но Скорупский гипнотизирует Судакова, блокируя не слишком угловой удар. Это – раздвижная дверь матча, потому что как только страх пройдет, "Болонья" сбрасывает напряжение и набирает обороты медленно, но неумолимо, беря под контроль матч, поскольку травмы Сикана и Конопли в первом тайме ломают планы Пушича, а Ндое и Ликогианис – шипы в глазах украинцев", – считает журналист.

"Если Скорупский спасает "Болонью" на старте, то голкипер "Шахтера" держит свою команду дальше: в конце первого тайма, но прежде всего в начале второго. Матвиенко жертвует собой во время хитрого удара Ндое, а затем голкипер отбивает на угловой после удара Кастро и уверенного" выстрела с трех метров Фаббиана", – похвалили украинского голкипера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на камеру попал поступок тренера "Шахтера" в ответ на незабитый пенальти Судакова.

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