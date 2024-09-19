УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

Елена Павлова
Спорт Oboz
5 минут
1,3 т.
'Шипы в глазах украинцев': итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча 'Шахтера' в Болонье и кто пожертвовал собой

Поединок донецкого "Шахтера" и "Болоньи" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов немного потерялся в итальянских СМИ, ведь в тот же день происходило столкновение грандов из Апеннин и Англии – "Милана" и "Ливерпуля" (1:3) и "Интера" и "МанСити" (0:0). Однако пройти мимо дебюта команды Виченцо Итальяно в главном клубном турнире Европы журналисты не смогли, исполняя дифирамбы потянувшему пенальти польскому вратарю Скорупскому и отмечая надежность голкипера "горняков" Ризныка.

Видео дня

OBOZ.UA сделал обзор самых популярных итальянских СМИ после первой встречи чемпиона Украины на групповой стадии обновленной Лиги чемпионов.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

La Gazzetta dello Sport. "Кошмарный старт против "Шахтера", но голкипер решает проблему. Команда Итальяно создает больше, но менее точная", – сделали вступление к материалу в одном из наиболее популярных изданий на Апеннинах.

"Три упущенные возможности, отраженный пенальти, результативность, но не в завершающей стадии атаки: первый матч "Болоньи" в Лиге чемпионов – это совокупность выброшенных на ветер возможностей и ощущение, что этот "Шахтер" можно было победить, несмотря на начальную ошибку", – считает автор статьи.

"Уже после двух минут встречи у украинцев была возможность выйти вперед, но Скорупский идеально парировал пенальти Судакова. С этого момента, несмотря на то, что "Болонья" не блистала, удавалось отшлифовывать свои моменты, но голевые (подписанные Кастро, Фаббианом и Даллингой) матча) оставались только в намерениях и руках Потрошителя", – сожалеют итальянцы.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

В автор статьи считает, что 11-метровый, не забивший Судаков на 4-й минуте встречи негативно повлиял на донецкую команду, но она нашла в себе силы вернуться в игру: "После нереализованного пенальти "Шахтеру" было трудно подняться еще и за счет аргументированного давления итальянцев: высокого давления, возможно, рискованного, но оно точно раздражало украинцев".

"Ндое слева организовал Бондарю желтую карточку, Фаббиан жил между атакующей полузащитой и внутренней зоной, но украинцы оставались собранными и компактными, готовыми возобновить игру, как во время пенальти, и, короче говоря, "Болонья" умирала от желания выйти вперед, но "Шахтер" "сопротивлялся и все начиналось снова", – проанализировали ход событий в La Gazzetta.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

Corriere dello Sport. "Решающую роль сыграл польский голкипер, который на 4-й минуте отразил удар Судаков с пенальти, а закончилось все победой равновесия", – написали в спортивном издании.

"Уровни с дрожью. "Болонья" промокла (буквально под ливнем на "Ренато Даль'Ара") в своем дебюте в Лиге чемпионов, сыграв вничью 0:0 против донецкого "Шахтера". Сбалансированный матч, сыгранный перед замечательной публикой, певшей от первой до 90-й минуты, чтобы отпраздновать исторический и долгожданный вечер", – отмечает автор.

В издании считают, что "первое очко растет в сезоне в Европе в руках Скорупского". Ведь именно польский голкипер на 4-й минуте прыгнул направо, отбил пенальти Судакова и "возместил фол на Эгиналдо": "Подборенная тем, что избежала опасности, "Болонья" начала давить, но сумела стать опасной только в конце первого тайма, когда пробивал Кастро и его заблокировал Ризныка".

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

"Во втором тайме "Болонья" грамотно владела мячом, чтобы выйти вперед: на 52-й минуте Фаббиан мощно и уверенно пробил с близкого расстояния, но удивительное вмешательство Ризныка спасло украинскую 11-ку. Второй тайм прошел между заменами и попытками найти правильный выход для атаки. Но без успеха", – подытожил журналист.

La Repubblica. "Болонья" играет, но не прорывается, ее дебют в Лиге чемпионов закончился 0:0 против "Шахтера", – вышло заглавие в одной из самых популярных газет Италии. И прежде всего в материале La Repubblica отмечается историческая составляющая вчерашнего матча для клуба из Эмилии-Романьи.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

На стадионе "Даль'Ара", затопленном непрерывным дождем, который на несколько часов даже подверг сомнению начало матча, "Болонья" дебютировала в Лиге чемпионов ровно через 60 лет после первого и последнего выступления в том, что до сих пор называлось Кубок европейских чемпионов (с которого она выбыла в первом раунде плей-офф, решавшегося подбрасыванием монеты: формат был настолько устаревшим, что не предусматривал пенальти на случай ничьей)", – говорится в статье.

Но и здесь все сводится к тому, что "решающей фигурой стал Скорупский, отразивший на старте пенальти Судакова".

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

La Stampa. "Болонья" пытается, но не забивает, ее дебют в Лиге чемпионов безголевой: 0:0 с "Шахтером", – назвала свой материал одно из национальных изданий страны.

"Приключение "Болоньи" в Лиге чемпионов началось с очка и некоторого сожаления. Потому что "Шахтер" оказался дееспособной командой, а мастерство Ризныка между стойками и Матвиенко в центре обороны в сочетании с ошибками перед воротами Фаббиана и Кастро означали, что команда не смогла выиграть в первом матче самого престижного европейского турнира", – отметил автор.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

"Лукаш Скорупский придает команде смелости, он развеивает страх на старте, парируя пенальти и переворачивая ход матча. Потому что "Болонья" появляется в Европе, платя цену за эмоции, которые были наготове. Но Скорупский гипнотизирует Судакова, блокируя не слишком угловой удар. Это – раздвижная дверь матча, потому что как только страх пройдет, "Болонья" сбрасывает напряжение и набирает обороты медленно, но неумолимо, беря под контроль матч, поскольку травмы Сикана и Конопли в первом тайме ломают планы Пушича, а Ндое и Ликогианис – шипы в глазах украинцев", – считает журналист.

"Если Скорупский спасает "Болонью" на старте, то голкипер "Шахтера" держит свою команду дальше: в конце первого тайма, но прежде всего в начале второго. Матвиенко жертвует собой во время хитрого удара Ндое, а затем голкипер отбивает на угловой после удара Кастро и уверенного" выстрела с трех метров Фаббиана", – похвалили украинского голкипера.

"Шипы в глазах украинцев": итальянские СМИ рассказали, что чуть не сорвало начало матча "Шахтера" в Болонье и кто пожертвовал собой

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на камеру попал поступок тренера "Шахтера" в ответ на незабитый пенальти Судакова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!