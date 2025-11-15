Шевченко после поражения 0:4 от Франции наградил футболистов сборной Украины. Видео

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил расположение национальной сборной и вручил трем игрокам индивидуальные награды. Церемония прошла после поединка отбора на ЧМ-2026 с Францией и перед решающей игрой с Исландией.

Первые награды получили Иван Калюжный из "Металлиста 1925" и Олег Очеретько из "Шахтера". Оба были отмечены за свои первые голы за национальную команду. Третьим награжденным стал Назар Волошин из "Динамо": его отметили за дебют, состоявшийся в матче против Франции со счетом 0:2.

Отдельное внимание журналистов вновь привлек Калюжный, чей первый гол за сборную был забит в Рейкьявике. Футболист до этого выступал в чемпионате Исландии, где провел шесть матчей за "Кефлавик".

В матче против Исландии, завершившемся со счетом 5:3, Калюжный открыл счет и стал представителем 16-го украинского клуба, игрок которого забивал за главную команду страны. До этого подобное удавалось лишь футболистам ЦСКА, "Днепра 1" и "Полесья" в официальных встречах.

Историческим стало и достижение Очеретько: он стал первым футболистом поколения 2003 года рождения, которому удалось забить за национальную сборную.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 16 ноября, "желто-синие" в заключительном туре отбора на ЧМ-2026 в Варшаве сразятся со сборной Исландии.

