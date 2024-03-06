'Шейх сказал 'дякую': обладатель исторической медали ЧМ рассказал об удивительном моменте во время награждения в Катаре

Многократный чемпион Европы и Европейских игр Алексей Середа, который на ЧМ-2024 в Дохе завоевал первую в истории Украины личную награду в прыжках в воду с 10-метровой вышки, рассказал о событии, которое больше всего удивило его во время пребывания в Катаре. Оказалось, что местные шейхи уже тоже начинают понемногу изучать украинский.

Кроме личных соревнований, на мировом первенстве в Дохе 18-летний Алексей выступал в паре с Кириллом Болюхом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и тоже сумел выиграть медаль.

"Когда я получил бронзовую награду с Кириллом и мы уже поднялись на пьедестал, к нам подошел шейх. Мы ему говорим на английском: "Thank you". А он нам на украинском ответил: "Дякую". Я удивился, сначала подумал, что послышалось А он проходит еще раз и еще раз говорит: "Дякую", – вспомнил Середа.

"Это был действительно очень приятный момент. И мы видим, что наш труд, труд наших тренеров и всех тех людей, которые вовлечены в нашу подготовку, он окупается. Люди знают о нашей стране во всем мире. И это наша задача – прославлять Украину" , – добавил прыгун из Николаева.

К сожалению, почувствовать в полной мере отношение к украинцам в Катаре Алексей не смог из-за очень плотного графика.

"Мы там особо не никуда не выходили – бассейн-отель, бассейн-отель. Но лично мне нормально выступалось. Особенно после "дякую" от шейха", – усмехнулся обладатель олимпийской лицензии Парижа-2024.

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