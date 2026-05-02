Шанс на мировое первенство. Что надо знать о хоккейном ЧМ, на который возвращается Украина

Сегодня сборная Украины по хоккею начинает соревнования на Чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ІА. Год назад нам не хватило лишь крохи усилий, чтобы стать победителями. Теперь есть новая реальная возможность попасть в элиту, но для этого подопечные Христича должны вынести все уроки прошлого года. Возможно ли это? Рассказывает OBOZ.UA.

Год назад Украина была близка к триумфу

Хоккейный мир устроен немного иначе: сейчас мы тоже на ЧМ, но второго по силе уровня. Это как Лига наций в футболе, где ты одновременно с другими играешь против каких-то команд и имеешь шанс на повышение в классе. В 2025-м мы разбили Польшу и Румынию, переиграли по буллитам Италию и по буллитам проиграли британцам. Решающая игра, как всегда, была последняя, против Японии. К сожалению, это был фестиваль ошибок; мы дали отыграть период и уступили 3:2. Не хватило лишь крохи для выхода дальше, итальянцы нас обошли на 1 балл. На этот раз – новая попытка, к которой требований еще больше.

Соревнования проводятся в двух группах по 6 участников, победители переходят в Дивизион высшего уровня. Украина попала в ИА 2 года назад, когда выиграла группу на стадии ІВ. Победа в соревнованиях, которые начинаются сегодня, позволяет желто-синим попасть в когорту лучших команд мира, на чемпионат со Штатами, Чехией, Канадой и другими ведущими сборными.

Против кого играем?

Из прошлогодних команд снова имеем Японию и Польшу. А еще против нас будут играть Франция, Казахстан и Литва. Казахи выпали сюда, проиграв сразу 6 матчей элиты, тогда как французы уступили во всех семи играх (почти в каждой им напихали 3+ шайб). Тогда как литовцы вернулись наверх с низшего уровня. Самого сложного для нас соперника сложно выбрать: Украина в мировом рейтинге занимает на сегодня 22 место, тогда как Казахстан и Франция остаются в топ-14, Польша и Япония тоже сильнее, только Литва на планете слабее, потому что позволяла себе много поражений. В целом, все сборные этой группы одинаковы, с определенными сильными сторонами. И как превратить воодушевление в голы – это уже задача для тренера Христича.

Ожиданий у нас нет – мы будем выходить и играть. Мы будем выходить на лед и показывать то, что натренировали за этот период, что эти ребята знают и умеют. Мы будем доказывать, а не ожидать. У поляков будет серьезная поддержка, это матч-открытие. Главное для нас – показать хоккей, на который мы способны, и навязать свою игру сопернику - Дмитрий Христич, главный тренер сборной Украины по футболу

Кто в заявке?

Чтобы определить полный перечень игроков на сверхважные матчи, Христич проводил долгие и изнурительные сборы. В результате осталось 23 игрока, полный список которых стал известен только вчера. В списке только 6 представителей Украины, это игроки "Сокола" и "Кременчуга". Остальные хоккеисты – из Польши, Канады, Чехии, Финляндии, Великобритании и Италии. Вот полная заявка:

Вратари: Богдан Дьяченко, Олег Петров, Александр Левшин;

Защитники: Игорь Мережко, Артем Гребеник, Денис Матусевич, Алексей Дахновский, Евгений Ратушный, Иван Сысак, Николай Косарев

Нападающие: Александр Пересунько, Даниил Трахт, Андрей Денискин, Алексей Ворона, Виталий Лялька, Станислав Садовиков, Илларион Куприянов, Евгений Фадеев, Феликс Морозов, Виктор Захаров, Денис Бородай, Никита Олейник, Артем Бузоверя.

Изначально заявка имела аж 32 игрока, домой уехали четверть вызванных на сборы спортсменов. Последний покинул лагерь сборной буквально вчера, после последнего тренировочного периода.

Подготовка шла 2 недели

На кону – выход в престижный этап. После Дивизиона ІА ждет самый высокий уровень, с лучшими командами мира. Безусловно, Украина хочет там быть. Сборы начались 16-го апреля в польском Бытоме, это рядом от арены, на которой будет проходить сам ЧМ. Подопечные Христича проводили по 2 тренировки в день. Международная федерация хоккея в очередной раз называет Украину андердогом группы. Европейские медиа пишут о нас как о команде, которая может повторить статус середняка и будет цепляться за сохранение прописки. Хотя у желто-синих есть фантастическая мотивация: вернуться в элитный Дивизион впервые за десятки лет. Наработки долгих спаррингов должны стать полезными.

Дальше проходит не только победитель

На самом деле, выигрывать эту группу не так важно. Если из других дивизионов дальше квалифицируется только одна сборная, фактический победитель, то из ИА можно выйти на главный хоккейный ЧМ даже со второго места. Этот уровень изредка о предсказуемости, здесь все решают отдельные эпизоды, потому что конкуренция и за продвижение, и за вылет действительно ведется до последнего тура, Украина в курсе. Для сравнения, из Дивизиона ІВ наша команда вышла победителем всех 5 матчей со счетом по шайбам 31:2, а год назад разница была уже 16:10.

Поэтому надо понимать правила распределения мест в группе. После очков смотрят на баллы в очных матчах и разницу шайб в очных матчах. Если же и так не поймут, кто выше, то дальше идут на еще 4 показателя: заброшенные шайбы в очных матчах, результат против ближайшей команды с лучшим рейтингом, результат против второй лучшей команды и наконец посев перед турниром.

Какой календарь игр?

Первая игра нас ждет уже сегодня против поляков, начало в 20:30 по Киеву. Следующая встреча завтра, играем с Литвой в 17:00. Затем короткий перерыв и новый матч 5 мая с Францией (17:00). Еще одна пауза и решающая прямая, где ждут Казахстан и Япония на завершение, обе игры в 17:00. Хоккейный Чемпионат мира покажет Общественное.