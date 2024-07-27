'Шахтер' отказался продать футболиста в итальянский клуб за 10 млн евро, заблокировав все предложения

Грузинский легионер "Шахтера" Ираклий Азаров не покинет донецкий клуб в летнее трансферное окно в этом году, сообщает портал Geo Team. По информации СМИ, между представителями 22-летнего футболиста и руководством "оранжево-черных", на которой стороне игрока сообщили, что заблокируют все предложения.

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Geo Team уточняет, что летом летом этого года "Шахтер" уже отказал двум потенциальным покупателям: "Селтик" с его предложением в 5 млн евро и неназванному итальянскому клубу, который хотел приобрести грузина за 10 млн евро.

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