'Шахтер' наотрез отказался продавать футболиста за 30 млн евро

Руководитель проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что английский "Сандерленд" пытался приобрести вингера "Шахтёра" Алиссона. По его информации, клуб из АПЛ предлагал более 30 миллионов евро, однако донецкий клуб сразу же отказался, даже не рассматривая вариант продажи.

"Я думаю, что это очень правильное решение, потому что и с Алиссоном в составе у меня появляются сомнения насчет легкого чемпионства. Будет сложно проиграть, надо будет постараться. Однако "Шахтер" нам уже показывал, как он может стараться, чтобы проиграть чемпионат с лучшими ресурсами в лиге", – заявил Спиваковский.

Напомним, что в марте "Шахтёр" заплатил "Атлетико Минейро" 14 миллионов евро за трансфер бразильца. Всего он провёл 24 матча, забив 5 голов и сделав 9 ассистов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" в матче 5-го тура Украинской премьер-лиги сенсационно не смог обыграть "Металлист 1925". Поединок на центральном стадионе в Житомире завершился со счетом 1:1.

Свой гол "горняки" забили именно благодаря настойчивости Алиссона, на котором в своей штрафной сфолил футболист "Металлиста".

