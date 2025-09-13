'Шахтер' опозорился в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги сенсационно не смог обыграть "Металлист 1925". Поединок на центральном стадионе в Житомире завершился со счетом 1:1.

Хозяева активно начали игру и несколько раз тревожили оборону донетчан, однако первой результативной атакой воспользовался "Шахтер". На 22-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Мартынюка против Алиссона, а Бондаренко уверенно реализовал удар с "точки", отправив мяч в нижний угол. После пропущенного гола харьковчане перехватили инициативу и создали ряд моментов, но к перерыву счет остался неизменным.

Во втором тайме "Металлист 1925" продолжал искать шансы у ворот Ризныка. Ближе к концовке встречи хозяева добились своего: на 86-й минуте Калюжный замкнул отскок после углового от Калитвинцева и сравнял счет.

В добавленное время обе команды имели по возможности выйти вперед, однако защитники и вратари справились с угрозами.

Таким образом, "Шахтер" потерял очки в Харькове, а "Металлист 1925" подтвердил статус неудобного соперника для гранда, добыв заслуженную ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее неожиданно свои очки потеряло и киевское "Динамо". Подопечные Шовковского в концовке встречи упустили победу над столичной "Оболонью".

