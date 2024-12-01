'Шахтер' на последних секундах потерял победу в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" не смог обыграть львовский "Движение" в Премьер-лиге Украины. Матч 15 тура на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

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Первый тайм остался за "Шахтером". Дончане контролировали мяч и открыли счет на 23-й минуте – отметился Николай Матвиенко, замкнув передачу Педриньо. Однако, несмотря на владение инициативой, хозяева создали мало голевых моментов, а их игра выглядела несколько хаотично.

Во второй половине матча "Шахтер" потерял уверенность. Тренерский штаб провел сразу три замены на 70-й минуте, однако это не прибавило команде остроты в атаке. Более того, дончане сосредоточились на удержании результата, перейдя в глубокую оборону, что выглядело как попытка "закрыть" игру.

"Рух" воспользовался пассивностью соперника и сумел вырвать ничью в компенсированное время. На 90+2-й минуте Роман Дидык реализовал передачу Алексея Сыча, шокировав хозяев поля.

Несмотря на большее количество моментов для "Шахтера", реализация оставила желать лучшего. Неиспользованные контратаки и пассивная игра в конце стоили дончанам очков. Для "Руха" этот результат стал весомым достижением, позволяющим продолжать борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.

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