Серии за 'золото' и 'бронзу' Суперлиги GGBET: календарь и расписание трансляций

В Суперлиге GGBET завершился второй раунд плейоф, по итогам которого "Днепр" и "Киев-Баскет" сформировали финальную серию, а "Харьковские Соколы" и "Ривне" сыграют за "бронзу". Обе серии будут играть до двух побед.

Вашему вниманию расписание трансляций матчей медальных серий. Отметим, что финал можно будет посмотреть вживую одновременно на всех платформах – "Киевстар ТВ", "Суспильне Спорт" и YouTube ФБУ.

Серия за "бронзу"

25 апреля, суббота

15:00. "Харьковские Соколы" – "Ривне" ("Киевстар ТВ", YouTube ФБУ)

29 апреля, среда

18:00. "Ривне" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

ФИНАЛ

26 апреля, воскресенье

14:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ", "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

30 апреля, четверг

18:00. "Киев-Баскет" – "Днепр" ("Киевстар ТВ", "Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

