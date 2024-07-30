Сделана лучшая фотография Олимпиады-2024. Снимок взорвал соцсети

Снимок бразильского серфингиста Габриэля Медины стал настоящим хитом в интернете. Кадр сделал на Таити фотограф AFP Жером Бруйе во время олимпийского турнира Игр-2024.

Видео дня

29 июля, 30-летний Медина в пятом заезде смог "оседлать" одиночную волну и заработал самый высокий балл за всю историю Олимпийских игр – 9,90 из 10. Завершив свое выступление и понимая, что оно ему удалось идеально, бразилец, вылетая из воды, показал указательный палец вверх.

В этот момент Бруйе, находясь на лодке вместе с другими фотографами, и сделал свою шедевральную фотографию. На ней Медина вышел словно парящим над водой.

За сутки фото собрало миллионы просмотров в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже удалено со страницы организаторов в YouTube. Торжественное мероприятие состоялось 26 июля на Сене.

За сутки он собрал около 164 000 просмотров. В ролике актеры-трансгендеры спародировали работу да Винчи "Тайная вечеря", что оскорбило христиан по всему миру. Клип собрал массу гневных комментариев с возмущениями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!