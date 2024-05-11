Сборную России лишили Олимпиады-2024, не пустив в Чехию на квалификационный турнир по гребному слалому

Сборную России по гребле не пустили на квалификационный турнир Олимпиады-2024 по гребному слалому, который пройдет с 7 по 9 июня в Праге (Чехия). По словам главного тренера команды Максима Образцова, Международная федерация каноэ перед турниром провела опрос стран, которые будут принимать международные старты в 2024 году, касательно возможности участия российских спортсменов.

"Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет", – заявил Образцов в интервью ТАСС.

Сборная России получила допуск к участию в первенстве мира и двух этапах Кубка мира в текущем году. В настоящее время обсуждаются возможности участия российских спортсменов в этих соревнованиях, и ведется диалог с международной федерацией относительно условий допуска.

"Пока окончательного решения по этому вопросу нет, и ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на получение нейтрального статуса", – подытожил Образцов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля стал известно, что российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже и не выступят в квалификационных соревнованиях к Играм-2024. При этом МОК допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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