Сборная Украины выиграла все матчи на старте женского Евробаскета-2025 U-18

Женская сборная Украины U-18 одержала три победы на старте группового раунда чемпионата Европы в Дивизионе В. Наша юношеская команда на турнире в Вильнюсе, Литва одолела Косово (62:51), Азербайджан (78:65) и Боснию и Герцеговину (81:76).

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Следующую игру на турнире наша юношеская сборная сыграет сегодня, 8 июля, в 18:00 против хозяек турнира сборной Литвы. Заключительный матч группового раунда против Исландии состоится в среду, 9 июля, в 13:00.

Оба следующих соперника нашей команды имеют положительный баланс после трех стартовых матчей турнира: Литва выиграла трижды, одолев Исландию (99:73), Косово (87:38) и Азербайджан (82:31). Исландия проиграв литовкам, в двух других матчах победила Боснию и Герцеговину (110:77) и Косово (82:50).

Для того чтобы гарантировать выход в верхнюю сетку турнира и продолжить борьбу за повышение в классе в плей-офф, нашей команде нужно занять первое или второе место в группе. Победа над исландской сборной гарантирует Украине место в четвертьфинале, а победа в обоих матчах – первое место по итогу группового раунда.

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