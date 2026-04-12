Сборная Украины сыграет против сборной России впервые за 4 года. Стало известно, где и когда это произойдет на Кубке мира по водному поло

Мужские сборные Украины и России по водному поло встретятся между собой 13 апреля 2026 года в рамках Кубка мира во втором дивизионе. Игра за 7-е место пройдет на Мальте и начнется в 16:00 по киевскому времени. Это станет первым очным противостоянием команд на уровне сборных в игровых видах спорта за более чем четыре года.

Турнир проходит с 7 по 13 апреля в городе Гзира с участием 24 команды. Финалисты получают путевки в решающую стадию Кубка мира, которая запланирована в Сиднее в июле.

Сборная Украины прошла 5 поединков.

Групповой этап: Украина — Франция: 13:27 (поражение) Украина — Гонконг: 24:7 (победа) Украина — Аргентина: 14:15 (минимальное поражение)

1/8 финала: Украина — Канада: 17:13 (сенсационная победа, которая вывела команду в восьмерку лучших)

Четвертьфинал: Украина — Грузия: 9:20



В матчах за 5–8 места Украина проиграла Австралии 15:21 и теперь играет за итоговое 7-е место.

Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, впервые за последние четыре года играют на турнире под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований. РФ начала турнир с победы над Великобританией 21:9. Далее в стадии плей-офф россияне уступили Румынии 12:16 и также оказались в матче за 7-е место.

Последняя официальная встреча мужских сборных Украины и России в командных видах спорта датируется 2021 годом, когда в плей-офф чемпионата Европы по волейболу Россия победила 3:1.

В феврале 2022 года команды встречались в футзале на чемпионате Европы, тогда Украина уступила 2:3.

