Сборная Украины установила исторические антирекорды на чемпионате Европы по гандболу

Сборная Украины по гандболу потерпела разгромное поражение на чемпионате Европы-2026, который проходит в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля. Подопечные Вадима Бражника уступили победителем предыдущего Евро – Франции.

Видео дня

Поединок завершился со счетом 26:46. Поражение с разницей в 20 мячей стало самым крупным в истории для национальной команды на континентальных первенствах. До этого худшим оставался результат ЧЕ-2006, где Украина уступила Германии со счетом 22:36 (-14).

День назад Украина установила рекорд по количеству пропущенных голов за все время выступлений на чемпионатах Европы. "Желто-синие" в 1-м туре Евро-2026 проиграли команде Норвегии 22:39.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован на Евро-2022 в игре против Хорватии, когда украинцы пропустили 38 голов.

После двух туров сборная Украины занимает последнее место в группе C. Для выхода в основной раунд турнира команде необходимо финишировать в топ-2 квартета.

Следующий матч украинская сборная проведет 19 января против Чехии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!