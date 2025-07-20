Сборная Украины U-20 без побед завершила выступление на чемпионате Европы по баскетболу

Мужская молодежная сборная Украины проиграла последний матч на чемпионате Европы в Дивизионе А за 15-16 места сборной Финляндии со счетом 80:82.

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Украина лучше начала игру, выиграв первую четверть 28:11, но далее Финляндия сумела выровнять ход игры, хотя наши ребята удерживали преимущество в районе 10 очков. Рывок в третьей четверти Финляндии позволил им сократить свое отставание до 5 очков, но два очка Колаволе и трехочковый базер Сушкина вернул +10 Украине перед последней четвертью.

В четвертой десятиминутке ход игры не изменился – финны постепенно сокращали отставание, а в середине четверти вышли вперед. Последняя минута началась с попадания Аарона Эквере, после которого преимущество Финляндии достигло +5. Украинцы до минимума сократили отставание, но спастись от поражения не сумели. Сушкин был близок к точному энд-вану, который мог вырвать ничью в основное время, но кольцо не приняло мяч.

Самыми результативными в составе сборной Украины, которая играла без травмированных Даниила Сипала и Максима Кличко, стали Егор Сушкин с 26 очками (6/9 трехочковых) и Лука Лохманчук с 25 баллами. Отметим также 14 подборов Андрея Ситара.

Таким образом, мужская сборная Украины U-20 завершает чемпионат Европы в Дивизионе А без побед на 16-м итоговом месте.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион А

Матч за 15-16 места. Ираклион, Греция

Украина — Финляндия 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 16:20, 21:33)

Украина: Колаволе 8, Упырь 3, Лохманчук 25 + 5 подборов, Йяму 5 + 8 подборов, Кузнецов 0 – старт; Сушкин 26, Лещина 7, Ситар 5 + 14 подборов, Бутко 3, Романица 0