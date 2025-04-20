Сборная Украины с разгромной победы стартовала на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Юношеская сборная Украины с уверенной победы начала выступление на чемпионате мира U18 в первом дивизионе группы A, который проходит в Венгрии с 20 по 26 апреля. В стартовом матче турнира украинцы разгромили команду хозяйку турнира со счётом 7:1.

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Соперники открыли счёт в середине первого периода, но украинцы быстро сравняли и вышли вперёд ещё до перерыва. До конца встречи команда забросила ещё пять шайб, окончательно оформив крупную победу. Голами отметились семь разных игроков, включая Данила Кураева, Матвея Шевцова и Илью Шибинского.

На прошлом чемпионате мира Украина остановилась в шаге от выхода в элитный дивизион, уступив только Германии. В этом году за путёвку наверх украинцы борются с Венгрией, Казахстаном, Австрией, Данией и Словенией.

Следующий матч украинская сборная проведёт 21 апреля против Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне женская сборная Украины по хоккею добыла наибольшую победу в своей истории. В последнем туре чемпионата мира в дивизионе IIB, который проходит в Новой Зеландии, подопечные Евгения Алипова со счётом 10:2 разгромили Гонгконг.

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