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Сборная Украины с разгромной победы стартовала на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Сборная Украины с разгромной победы стартовала на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Юношеская сборная Украины с уверенной победы начала выступление на чемпионате мира U18 в первом дивизионе группы A, который проходит в Венгрии с 20 по 26 апреля. В стартовом матче турнира украинцы разгромили команду хозяйку турнира со счётом 7:1.

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Соперники открыли счёт в середине первого периода, но украинцы быстро сравняли и вышли вперёд ещё до перерыва. До конца встречи команда забросила ещё пять шайб, окончательно оформив крупную победу. Голами отметились семь разных игроков, включая Данила Кураева, Матвея Шевцова и Илью Шибинского.

На прошлом чемпионате мира Украина остановилась в шаге от выхода в элитный дивизион, уступив только Германии. В этом году за путёвку наверх украинцы борются с Венгрией, Казахстаном, Австрией, Данией и Словенией.

Сборная Украины с разгромной победы стартовала на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Следующий матч украинская сборная проведёт 21 апреля против Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне женская сборная Украины по хоккею добыла наибольшую победу в своей истории. В последнем туре чемпионата мира в дивизионе IIB, который проходит в Новой Зеландии, подопечные Евгения Алипова со счётом 10:2 разгромили Гонгконг.

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