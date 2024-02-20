Сборная Украины продолжает подготовку к старту в отборе Евробаскета-2025

17 февраля в Риге мужская сборная Украины начала подготовку к первому окну квалификации Евробаскета-2025, в рамках которого сыграет против Словении (22 февраля) и Португалии (25 февраля). Национальная команда под руководством Виталия Степановского провела первую двухчасовую тренировку.

К сожалению, из-за травм в предстоящих матчах не помогут сборный форвард Владимир Конев ("Днепр"), а также центру Константин Аникиенко ("Фокшаны", Румыния) и Дмитрий Скапинцев ("Вестчестер Никс", США).

Из-за длительного переезда и тяжелого процесса акклиматизации тренерский штаб не будет задействовать в рамках игрового окна центрового Владимира Геруна, выступающего в чемпионате Японии.

Дебютный вызов в состав национальной команды получил 20-летний центровой Богдан Брынюк, имеющий опыт выступлений за молодежные сборные Украины. Бринюк присоединился к национальной сборной в Риге. Рассматривалась возможность приглашения в национальную команду Десмонда Йяму ("Бавария", Германия). В настоящее время игрок находится на сборе сборной Украины U-18 в Испании. Приоритет был отдан подготовке бигмена вместе с юношеской сборной, сыграющей четыре контрольных матча.

18 февраля в сборную Украины присоединился защитник Анатолий Шундель. Тренировочный процесс продолжился в воскресенье – сборная Украины провела две тренировки.

Состав сборной Украины

Виталий Зотов, Александр Мишула, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Илья Сидоров, Павел Крутоус, Александр Липовой, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Вячеслав Петров, Артем Пустовой, Богдан Брынюк

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